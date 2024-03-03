https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html

Кнайсль хочет построить дом в России

Кнайсль хочет построить дом в России - РИА Новости, 03.03.2024

Кнайсль хочет построить дом в России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи сообщила РИА Новости, что намерена построить дом в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:56

2024-03-03T15:56

2024-03-03T17:00

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

карин кнайсль

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи сообщила РИА Новости, что намерена построить дом в российской глубинке. Она уточнила, что планирует переехать в сельскую местность в центральной части России, к востоку от Москвы. При этом экс-министр все равно намерена добираться на работу в Санкт-Петербург, где сейчас руководит центром G.O.R.K.I. "(Дом. — Прим. ред.) в русском стиле, разумеется, не бунгало. Без больших окон. <...> Если все пойдет по плану, буду ездить или на новом скоростном поезде из Рязани, или на ночном поезде из Рязани", — отметила она. У себя в глубинке экс-министр хотела бы разводить куриц, а вот бани она "не очень большой фанат". Кнайсль также отметила, что переехала в Россию, так как это действительно свободная страна. По ее словам, европейские государства достаточно маленькие и при этом густонаселенные. А в России, как заявила экс-глава МИД Австрии, "много места и большие горизонты".Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.В августе прошлого года она сообщила РИА Новости, что сейчас проживает в деревне Петрушово в Рязанской области. Кнайсль отметила, что жизнь в русской деревне ей нравится, а местное население приняло ее хорошо.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html

https://ria.ru/20240303/festival-1930829281.html

https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html

россия

москва

санкт-петербург

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Кнайсль: "Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна" "Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – сказала она на лекции Всемирного фестиваля молодежи. Кнайсль поделилась, что "присмотрела одно место на востоке Москвы, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", - отметила она. 2024-03-03T15:56 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, карин кнайсль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество