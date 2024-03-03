https://ria.ru/20240303/knaysl-1930846551.html
Кнайсль хочет построить дом в России
Кнайсль хочет построить дом в России - РИА Новости, 03.03.2024
Кнайсль хочет построить дом в России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи сообщила РИА Новости, что намерена построить дом в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:56
2024-03-03T15:56
2024-03-03T17:00
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
карин кнайсль
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930853311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f9a655ffee9977ea27c08ae986499ed.jpg
СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи сообщила РИА Новости, что намерена построить дом в российской глубинке. Она уточнила, что планирует переехать в сельскую местность в центральной части России, к востоку от Москвы. При этом экс-министр все равно намерена добираться на работу в Санкт-Петербург, где сейчас руководит центром G.O.R.K.I. "(Дом. — Прим. ред.) в русском стиле, разумеется, не бунгало. Без больших окон. <...> Если все пойдет по плану, буду ездить или на новом скоростном поезде из Рязани, или на ночном поезде из Рязани", — отметила она. У себя в глубинке экс-министр хотела бы разводить куриц, а вот бани она "не очень большой фанат". Кнайсль также отметила, что переехала в Россию, так как это действительно свободная страна. По ее словам, европейские государства достаточно маленькие и при этом густонаселенные. А в России, как заявила экс-глава МИД Австрии, "много места и большие горизонты".Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.В августе прошлого года она сообщила РИА Новости, что сейчас проживает в деревне Петрушово в Рязанской области. Кнайсль отметила, что жизнь в русской деревне ей нравится, а местное население приняло ее хорошо.
https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html
https://ria.ru/20240303/festival-1930829281.html
https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930853311_355:0:1795:1080_1920x0_80_0_0_0460b5a1d7cf17f17983eb14c67e3936.jpg
Кнайсль: "Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна"
"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – сказала она на лекции Всемирного фестиваля молодежи. Кнайсль поделилась, что "присмотрела одно место на востоке Москвы, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", - отметила она.
2024-03-03T15:56
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, карин кнайсль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Карин Кнайсль, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Кнайсль хочет построить дом в России
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что переехала в Россию
СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи сообщила РИА Новости, что намерена построить дом в российской глубинке.
Она уточнила, что планирует переехать в сельскую местность в центральной части России, к востоку от Москвы. При этом экс-министр все равно намерена добираться на работу в Санкт-Петербург, где сейчас руководит центром G.O.R.K.I.
Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода
"(Дом. — Прим. ред.) в русском стиле, разумеется, не бунгало. Без больших окон. <...> Если все пойдет по плану, буду ездить или на новом скоростном поезде из Рязани, или на ночном поезде из Рязани", — отметила она.
У себя в глубинке экс-министр хотела бы разводить куриц, а вот бани она "не очень большой фанат".
Кнайсль также отметила, что переехала в Россию, так как это действительно свободная страна. По ее словам, европейские государства достаточно маленькие и при этом густонаселенные. А в России, как заявила экс-глава МИД Австрии, "много места и большие горизонты".
Кнайсль рассказала об атмосфере Всемирного фестиваля молодежи
Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета
.
В августе прошлого года она сообщила РИА Новости, что сейчас проживает в деревне Петрушово в Рязанской области
. Кнайсль отметила, что жизнь в русской деревне ей нравится, а местное население приняло ее хорошо.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
Кнайсль заявила, что ее впечатлила готовность россиян преодолевать проблемы