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Немецкий генерал назвал следующую цель России после Авдеевки - РИА Новости, 03.03.2024
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13:17 03.03.2024 (обновлено: 15:19 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/kharkov-1930825021.html
Немецкий генерал назвал следующую цель России после Авдеевки
Немецкий генерал назвал следующую цель России после Авдеевки - РИА Новости, 03.03.2024
Немецкий генерал назвал следующую цель России после Авдеевки
После взятия Авдеевки следующей целью российской армии станет Харьков, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:17
2024-03-03T15:19
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. После взятия Авдеевки следующей целью российской армии станет Харьков, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. &lt;…&gt; Следующая цель — это Харьков", — утверждает он.Куят объяснил свое предположение тем, что в настоящее время армия России ведет активные действия на Купянском направлении. Он также добавил, что после всех понесенных потерь положение ВСУ стало крайне тяжелым."Сейчас Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинских военнослужащих слишком мало на более чем тысячекилометровой линии фронта", — заключил генерал.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240303/prodvizhenie-1930804675.html
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в мире, россия, авдеевка, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Авдеевка, Украина, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
Немецкий генерал назвал следующую цель России после Авдеевки

Генерал Куят: после взятия Авдеевки ВС РФ будут освобождать Харьков

© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. После взятия Авдеевки следующей целью российской армии станет Харьков, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. <…> Следующая цель — это Харьков", — утверждает он.
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Куят объяснил свое предположение тем, что в настоящее время армия России ведет активные действия на Купянском направлении. Он также добавил, что после всех понесенных потерь положение ВСУ стало крайне тяжелым.
"Сейчас Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинских военнослужащих слишком мало на более чем тысячекилометровой линии фронта", — заключил генерал.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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В миреРоссияАвдеевкаУкраинаСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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