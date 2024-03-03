Немецкий генерал назвал следующую цель России после Авдеевки
Генерал Куят: после взятия Авдеевки ВС РФ будут освобождать Харьков
© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. После взятия Авдеевки следующей целью российской армии станет Харьков, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество. <…> Следующая цель — это Харьков", — утверждает он.
Куят объяснил свое предположение тем, что в настоящее время армия России ведет активные действия на Купянском направлении. Он также добавил, что после всех понесенных потерь положение ВСУ стало крайне тяжелым.
"Сейчас Украина больше не в состоянии вести наземное наступление и боевые действия. Украинских военнослужащих слишком мало на более чем тысячекилометровой линии фронта", — заключил генерал.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.