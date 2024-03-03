Рейтинг@Mail.ru
Фицо отреагировал на слова британского посла о позиции Словакии по Украине - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/fitso-1930894800.html
Фицо отреагировал на слова британского посла о позиции Словакии по Украине
Фицо отреагировал на слова британского посла о позиции Словакии по Украине - РИА Новости, 03.03.2024
Фицо отреагировал на слова британского посла о позиции Словакии по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что был шокирован комментарием британского посла в республике, который дипломат сделал в отношении позиции... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:55
2024-03-03T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
борис джонсон
роберт фицо
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
БРАТИСЛАВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что был шокирован комментарием британского посла в республике, который дипломат сделал в отношении позиции словацкого правительства по Украине. Посол Великобритании в Словакии Найджел Бэйкер ранее опубликовал на странице дипмиссии в социальной сети X видеообращение, в котором заявил, что удивлен заявлениями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине, и выразил несогласие с подобной позицией. Он отметил, что сама Словакия является частью Запада, членом НАТО и Европейского союза. "Меня шокировало то, как в адрес политики правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бэйкер. Представьте себе, если бы в Лондоне выступил наш посол и прокомментировал политику британского кабмина и британского премьера. Поражаюсь тому, что посол удивлен моими позициями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*. По мнению Фицо, британскому послу было бы лучше объяснить словацким гражданам то, какую роль сыграл бывший британский премьер Борис Джонсон, когда он вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство с тем, чтобы оно не подписывало мировое соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет. "Или если бы он запросил согласие от своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона и опубликовал его воинственное выступление в понедельник на саммите в Париже. Это как минимум две причины, почему его не должно было удивлять то, что я не убежден в искренности Запада достигнуть мир на Украине. И снова повторю, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, военного и политического ослабления России не работает", - добавил Фицо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240225/slovakiya-1929436794.html
https://ria.ru/20240303/voyna-1930893213.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, россия, борис джонсон, роберт фицо, нато, дэвид кэмерон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия, Борис Джонсон, Роберт Фицо, НАТО, Дэвид Кэмерон
Фицо отреагировал на слова британского посла о позиции Словакии по Украине

Фицо: шок от замечаний британского посла о позиции кабмина Словакии по Украине

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что был шокирован комментарием британского посла в республике, который дипломат сделал в отношении позиции словацкого правительства по Украине.
Посол Великобритании в Словакии Найджел Бэйкер ранее опубликовал на странице дипмиссии в социальной сети X видеообращение, в котором заявил, что удивлен заявлениями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине, и выразил несогласие с подобной позицией. Он отметил, что сама Словакия является частью Запада, членом НАТО и Европейского союза.
Военные в Словакии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Словакии заявили, что не допустят участия армии в конфликте на Украине
25 февраля, 22:30
«
"Меня шокировало то, как в адрес политики правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бэйкер. Представьте себе, если бы в Лондоне выступил наш посол и прокомментировал политику британского кабмина и британского премьера. Поражаюсь тому, что посол удивлен моими позициями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
По мнению Фицо, британскому послу было бы лучше объяснить словацким гражданам то, какую роль сыграл бывший британский премьер Борис Джонсон, когда он вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство с тем, чтобы оно не подписывало мировое соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
«
"Или если бы он запросил согласие от своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона и опубликовал его воинственное выступление в понедельник на саммите в Париже. Это как минимум две причины, почему его не должно было удивлять то, что я не убежден в искренности Запада достигнуть мир на Украине. И снова повторю, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, военного и политического ослабления России не работает", - добавил Фицо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией
Вчера, 22:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоссияБорис ДжонсонРоберт ФицоНАТОДэвид Кэмерон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала