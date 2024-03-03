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Вован и Лексус встретились с участниками ВФМ - РИА Новости, 03.03.2024
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15:52 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/festival-1930846130.html
Вован и Лексус встретились с участниками ВФМ
Вован и Лексус встретились с участниками ВФМ - РИА Новости, 03.03.2024
Вован и Лексус встретились с участниками ВФМ
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали ребятам на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, как им удаётся найти подход и... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:52
2024-03-03T15:52
сша
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
джордж буш (младший)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
общество
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали ребятам на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, как им удаётся найти подход и разговорить любого политика для розыгрыша, чтобы расположить его к себе. "Чувствительные точки нужно находить. Чем их больше, (тем - ред.) он к тебе больше становится расположен. Дальше, когда подобрал к нему "ключ", можешь эти окна больше раскрывать" - сказал Лексус, выступая на мероприятии в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Ранее пранкеры разыграли экс-президента США Джорджа Буша-младшего от имени Зеленского и украинских пилотов. "Перед тем, как к этому подойти, все знаем, что из себя представляет Буш-младший. Это "ковбой", с которым можно вести себя как с приятелем, он это ценит, эту фамильярность, этим можно пользоваться… Мы сразу поняли, что вот на такое (он - ред.) клюнет и будет все слушать и отвечать", - заявил Лексус. Он же добавил, что с другим политиком такой "номер" мог бы не пройти. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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сша, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), джордж буш (младший), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество
США, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Джордж Буш (младший), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество
Вован и Лексус встретились с участниками ВФМ

Вован и Лексус рассказали в Сириусе, как у них получается разыгрывать политика

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПранкеры Вован и Лексус
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали ребятам на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, как им удаётся найти подход и разговорить любого политика для розыгрыша, чтобы расположить его к себе.
"Чувствительные точки нужно находить. Чем их больше, (тем - ред.) он к тебе больше становится расположен. Дальше, когда подобрал к нему "ключ", можешь эти окна больше раскрывать" - сказал Лексус, выступая на мероприятии в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
12 октября 2023, 03:59
Ранее пранкеры разыграли экс-президента США Джорджа Буша-младшего от имени Зеленского и украинских пилотов.
"Перед тем, как к этому подойти, все знаем, что из себя представляет Буш-младший. Это "ковбой", с которым можно вести себя как с приятелем, он это ценит, эту фамильярность, этим можно пользоваться… Мы сразу поняли, что вот на такое (он - ред.) клюнет и будет все слушать и отвечать", - заявил Лексус.
Он же добавил, что с другим политиком такой "номер" мог бы не пройти.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского
22 ноября 2023, 20:41
 
СШАРоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Джордж Буш (младший)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Общество
 
 
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