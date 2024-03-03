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Писториус допустил, что прокуратура возбудит дело из-за утечки разговора - РИА Новости, 03.03.2024
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20:26 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/delo-1930882241.html
Писториус допустил, что прокуратура возбудит дело из-за утечки разговора
Писториус допустил, что прокуратура возбудит дело из-за утечки разговора - РИА Новости, 03.03.2024
Писториус допустил, что прокуратура возбудит дело из-за утечки разговора
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с опубликованной российскими СМИ... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:26
2024-03-03T20:26
в мире
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россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора высокопоставленных офицеров. "Насколько я знаю, пока нет (дело не заведено - ред.). Но, конечно, в будущем это зависит от результатов расследования службы военной контрразведки. Надо дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут свидетельства преступных действий, то... соответствующее расследование, разумеется, будет начато компетентными органами", - сказал Писториус в ходе специальной пресс-конференции, посвященной опубликованной аудиозаписи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ранее в воскресенье главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост. В пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html
https://ria.ru/20240303/razgovor-1930833405.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, германия, россия, маргарита симоньян, украина, борис писториус, мария захарова, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Россия, Маргарита Симоньян, Украина, Борис Писториус, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Писториус допустил, что прокуратура возбудит дело из-за утечки разговора

Писториус: возбудят ли дело об утечке разговора, зависит от итогов расследования

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора высокопоставленных офицеров.
"Насколько я знаю, пока нет (дело не заведено - ред.). Но, конечно, в будущем это зависит от результатов расследования службы военной контрразведки. Надо дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут свидетельства преступных действий, то... соответствующее расследование, разумеется, будет начато компетентными органами", - сказал Писториус в ходе специальной пресс-конференции, посвященной опубликованной аудиозаписи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее в воскресенье главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.
В пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кнайсль прокомментировала публикацию беседы офицеров ФРГ
15:42
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Медведев прокомментировал попытки оправдать разговор офицеров ФРГ
14:19
 
В миреГерманияРоссияМаргарита СимоньянУкраинаБорис ПисториусМария ЗахароваСовет Федерации РФРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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