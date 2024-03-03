Писториус допустил, что прокуратура возбудит дело из-за утечки разговора
Писториус: возбудят ли дело об утечке разговора, зависит от итогов расследования
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора высокопоставленных офицеров.
"Насколько я знаю, пока нет (дело не заведено - ред.). Но, конечно, в будущем это зависит от результатов расследования службы военной контрразведки. Надо дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут свидетельства преступных действий, то... соответствующее расследование, разумеется, будет начато компетентными органами", - сказал Писториус в ходе специальной пресс-конференции, посвященной опубликованной аудиозаписи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее в воскресенье главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.
В пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.