https://ria.ru/20240303/bundesver-1930808491.html

В верхушке бундесвера засели руссоненавистники, заявил сенатор

В верхушке бундесвера засели руссоненавистники, заявил сенатор - РИА Новости, 03.03.2024

В верхушке бундесвера засели руссоненавистники, заявил сенатор

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:27

2024-03-03T10:27

2024-03-03T10:27

в мире

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сша

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олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом. "Ситуация с перехваченным разговором показала, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, перехваченный разговор показал крайне циничный уровень военной мысли в западных странах. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

https://ria.ru/20240302/germaniya-1930632398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, великобритания, сергей цеков, маргарита симоньян, олаф шольц