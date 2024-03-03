В верхушке бундесвера засели руссоненавистники, заявил сенатор
Сенатор Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники.
Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.
"Ситуация с перехваченным разговором показала, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, перехваченный разговор показал крайне циничный уровень военной мысли в западных странах.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.