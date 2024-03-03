Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/bliny-1930812615.html
Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу
Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу - РИА Новости, 03.03.2024
Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу
Средняя стоимость домашнего приготовления блинов к Масленице в России в 2024 году составляет 183 рубля, дешевле всего они обойдутся жителям Ставропольского... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:12
2024-03-03T11:12
экономика
ставропольский край
хабаровский край
краснодарский край
масленица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886835001_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_78e31c9d7538760de82cb7b67f8287ef.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средняя стоимость домашнего приготовления блинов к Масленице в России в 2024 году составляет 183 рубля, дешевле всего они обойдутся жителям Ставропольского края, а дороже всего будут в восточных регионах, например на Ямале, и в двух столицах страны, следует из данных компании "Эвотор", предоставленных РИА Новости. Эксперты на основании статистики продаж в феврале 2023 и феврале 2024 года (всего в стране активировано более 950 тысяч смарт-терминалов компании) оценили среднюю цену продуктов, используемых для приготовления блинов. Стоимость приготовления порции рассчитывалась по рецепту: один литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, по пять граммов соли и дрожжей. "Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. Дешевле всего в среднем приготовление блинов будет в Ставропольском крае - всего 119 рублей", - говорится в материалах. Дороже всего выпечка блинов обойдется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа - 253 рубля за порцию, и Хабаровского края - 233 рубля. Не сильно отстали и столичные города - москвичам на продукты для одной порции блинов придется потратить 227 рублей, петербуржцам - 201 рубль. Для жителей Краснодарского края стопка блинов обойдется в 186 рублей, в Красноярском крае - почти столько же, 185 рублей. Еще ниже стоимость блинов в Самарской и Воронежской областях - 178 рублей, в Калининградской области (168 рублей) и Свердловской области (154 рубля). Годовой прирост расходов россиян на приготовление масленичного угощения в компании оценили в 17%: основной вклад внесли яйца (они подорожали в 1,5 раза), остальные ингредиенты в рецепте прибавили в стоимости меньше (молоко - 7%, сахар - 4%, дрожжи - 3%, мука и подсолнечное масло - 2%, соль - без изменений). В компании напомнили и про привычные добавки - мед и сметану: рост расходов на их покупку в феврале составил 8% год к году. При этом красная икра - еще одна традиционная начинка - заметно подешевела: согласно данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", красная икра в России в преддверии Масленицы продается на 6% дешевле. Масленичная неделя продлится в этом году с 11 по 17 марта.
https://ria.ru/20230221/bliny-1853322182.html
https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html
https://ria.ru/20230301/post-1855014477.html
ставропольский край
хабаровский край
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886835001_108:71:2744:2048_1920x0_80_0_0_60c356e2ab97b7bcedde1377b2d80f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ставропольский край, хабаровский край, краснодарский край, масленица
Экономика, Ставропольский край, Хабаровский край, Краснодарский край, Масленица
Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу

"Эвотор": дешевле всего блины испечь в Ставрополье, дороже — на Ямале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Блины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средняя стоимость домашнего приготовления блинов к Масленице в России в 2024 году составляет 183 рубля, дешевле всего они обойдутся жителям Ставропольского края, а дороже всего будут в восточных регионах, например на Ямале, и в двух столицах страны, следует из данных компании "Эвотор", предоставленных РИА Новости.
Эксперты на основании статистики продаж в феврале 2023 и феврале 2024 года (всего в стране активировано более 950 тысяч смарт-терминалов компании) оценили среднюю цену продуктов, используемых для приготовления блинов. Стоимость приготовления порции рассчитывалась по рецепту: один литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, по пять граммов соли и дрожжей.
Французские крепы - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Диетолог рассказала, как правильно употреблять блины
21 февраля 2023, 08:38
"Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. Дешевле всего в среднем приготовление блинов будет в Ставропольском крае - всего 119 рублей", - говорится в материалах.
Дороже всего выпечка блинов обойдется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа - 253 рубля за порцию, и Хабаровского края - 233 рубля. Не сильно отстали и столичные города - москвичам на продукты для одной порции блинов придется потратить 227 рублей, петербуржцам - 201 рубль. Для жителей Краснодарского края стопка блинов обойдется в 186 рублей, в Красноярском крае - почти столько же, 185 рублей. Еще ниже стоимость блинов в Самарской и Воронежской областях - 178 рублей, в Калининградской области (168 рублей) и Свердловской области (154 рубля).
Участники Масленичных гуляний - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Священник рассказал, что не стоит делать в Масленицу
21 февраля 2023, 03:16
Годовой прирост расходов россиян на приготовление масленичного угощения в компании оценили в 17%: основной вклад внесли яйца (они подорожали в 1,5 раза), остальные ингредиенты в рецепте прибавили в стоимости меньше (молоко - 7%, сахар - 4%, дрожжи - 3%, мука и подсолнечное масло - 2%, соль - без изменений).
В компании напомнили и про привычные добавки - мед и сметану: рост расходов на их покупку в феврале составил 8% год к году. При этом красная икра - еще одна традиционная начинка - заметно подешевела: согласно данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", красная икра в России в преддверии Масленицы продается на 6% дешевле.
Масленичная неделя продлится в этом году с 11 по 17 марта.
Пост - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Диетолог рассказала, как правильно питаться во время поста
1 марта 2023, 08:23
 
ЭкономикаСтавропольский крайХабаровский крайКраснодарский крайМасленица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала