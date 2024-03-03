https://ria.ru/20240303/bliny-1930812615.html

Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу

Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу - РИА Новости, 03.03.2024

Аналитики рассказали, где в России дешевле всего отпраздновать Масленицу

Средняя стоимость домашнего приготовления блинов к Масленице в России в 2024 году составляет 183 рубля, дешевле всего они обойдутся жителям Ставропольского... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:12

2024-03-03T11:12

2024-03-03T11:12

экономика

ставропольский край

хабаровский край

краснодарский край

масленица

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средняя стоимость домашнего приготовления блинов к Масленице в России в 2024 году составляет 183 рубля, дешевле всего они обойдутся жителям Ставропольского края, а дороже всего будут в восточных регионах, например на Ямале, и в двух столицах страны, следует из данных компании "Эвотор", предоставленных РИА Новости. Эксперты на основании статистики продаж в феврале 2023 и феврале 2024 года (всего в стране активировано более 950 тысяч смарт-терминалов компании) оценили среднюю цену продуктов, используемых для приготовления блинов. Стоимость приготовления порции рассчитывалась по рецепту: один литр молока, 300 граммов пшеничной муки, четыре яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, по пять граммов соли и дрожжей. "Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. Дешевле всего в среднем приготовление блинов будет в Ставропольском крае - всего 119 рублей", - говорится в материалах. Дороже всего выпечка блинов обойдется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа - 253 рубля за порцию, и Хабаровского края - 233 рубля. Не сильно отстали и столичные города - москвичам на продукты для одной порции блинов придется потратить 227 рублей, петербуржцам - 201 рубль. Для жителей Краснодарского края стопка блинов обойдется в 186 рублей, в Красноярском крае - почти столько же, 185 рублей. Еще ниже стоимость блинов в Самарской и Воронежской областях - 178 рублей, в Калининградской области (168 рублей) и Свердловской области (154 рубля). Годовой прирост расходов россиян на приготовление масленичного угощения в компании оценили в 17%: основной вклад внесли яйца (они подорожали в 1,5 раза), остальные ингредиенты в рецепте прибавили в стоимости меньше (молоко - 7%, сахар - 4%, дрожжи - 3%, мука и подсолнечное масло - 2%, соль - без изменений). В компании напомнили и про привычные добавки - мед и сметану: рост расходов на их покупку в феврале составил 8% год к году. При этом красная икра - еще одна традиционная начинка - заметно подешевела: согласно данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", красная икра в России в преддверии Масленицы продается на 6% дешевле. Масленичная неделя продлится в этом году с 11 по 17 марта.

https://ria.ru/20230221/bliny-1853322182.html

https://ria.ru/20230221/maslenitsa-1853310845.html

https://ria.ru/20230301/post-1855014477.html

ставропольский край

хабаровский край

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, ставропольский край, хабаровский край, краснодарский край, масленица