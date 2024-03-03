https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

Военный после ЧП в Петербурге назвал особенности полета украинских БПЛА

Военный после ЧП в Петербурге назвал особенности полета украинских БПЛА - РИА Новости, 03.03.2024

Военный после ЧП в Петербурге назвал особенности полета украинских БПЛА

Беспилотники ВСУ, преодолевающие большие расстояния вглубь территории России, летят на высоте до тысячи метров в режиме тишины и корректируются спутниками,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T00:06

2024-03-03T00:06

2024-03-03T00:43

россия

санкт-петербург

харьков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Беспилотники ВСУ, преодолевающие большие расстояния вглубь территории России, летят на высоте до тысячи метров в режиме тишины и корректируются спутниками, рассказал РИА Новости командир одного из боевых подразделений по БПЛА Вооруженных сил России в зоне СВО с позывным "Лего". "Все дроны, которые залетают вглубь России, они идут на автономке, то есть их запускают. По-другому – они летят в режиме молчания. <…> Двигатель может быть разный – не суть в том, какой двигатель, скорее всего бензиновый. Дрон может пролететь хоть весь земной шарик при желании, хватило бы ему непосредственно топлива", - сказал РИА Новости собеседник. Военнослужащий пояснил на примере недавней атаки БПЛА ВСУ в Санкт Петербурге, что расстояние от Харькова до Северной столицы по прямой составляет 1200 километров. Беспилотник самолетного типа с аквапланированием, снабженный четырехтактным бензиновым двигателем, может с легкостью преодолеть это расстояние на высоте до тысячи метров, затратив при этом на полет около 40 литров топлива. При этом аппарат может нести на себе боевую часть около 20 килограммов, оставшееся топливо является одновременно и воспламенителем."Так как он летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал. Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками", - пояснил "Лего".По мнению военнослужащего, существует несколько причин, по которым удары БПЛА ВСУ приходятся по мирным кварталам. Существенной причиной является ошибка оператора БПЛА: в результате неправильных расчетов, таких, как определение количества топлива относительно расстояния или указание неверных координат цели, беспилотник не достигает ранее указанной цели и падает в произвольной точке. И вторая причина — наиболее приоритетная по мнению бойца — это психологический фактор по запугиванию мирного населения."Вот все, что в глубинке – это чисто кошмарят население, как Донецк кошмарят, так и это. А чтобы этого не было, надо просто достичь поставленных целей СВО по демилитаризации", - сказал командир отряда БПЛА.

https://ria.ru/20240224/lipetsk-1929301482.html

https://ria.ru/20240302/ataka-1930696514.html

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россия, санкт-петербург, харьков, вооруженные силы украины