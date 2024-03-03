https://ria.ru/20240303/bayden-1930841340.html
Байден поцеловал Мелони после встречи в Белом доме
Байден поцеловал Мелони после встречи в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2024
Байден поцеловал Мелони после встречи в Белом доме
Президент США Джо Байден поцеловал премьер-министра Италии Джорджу Мелони в макушку после встречи в Белом доме, видео опубликовало издание Il Mattino. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:24
2024-03-03T15:24
2024-03-03T15:28
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден поцеловал премьер-министра Италии Джорджу Мелони в макушку после встречи в Белом доме, видео опубликовало издание Il Mattino.На встрече политики обсуждали отправку продовольствия и припасов в сектор Газа, который американский лидер перепутал с Украиной.После переговоров Байден на прощание поцеловал итальянского премьер-министра в макушку.Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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в мире, сша, италия, украина, джо байден, джорджа мелони, дональд трамп
В мире, США, Италия, Украина, Джо Байден, Джорджа Мелони, Дональд Трамп
Байден поцеловал Мелони после встречи в Белом доме
Президент США Байден поцеловал в макушку премьер-министра Италии Мелони