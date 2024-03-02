Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/zhiteli-1930689978.html
В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома
В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома - РИА Новости, 02.03.2024
В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома
Жители поврежденных после ЧП в Петербурге домов получат возможность вернуться в квартиры после окончания следственных действий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:05
2024-03-02T14:24
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
падение беспилотника в петербурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930687927_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_9ec0d4a836b75a16ba0ddf2b0f894084.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители поврежденных после ЧП в Петербурге домов получат возможность вернуться в квартиры после окончания следственных действий, сообщает пресс-служба правительства города. "После окончания следственных действий жители получат возможность войти в свои квартиры, а коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, за помощью медиков обратилось шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930687927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_182ee701d26085533e471f772a2e0e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, падение беспилотника в петербурге
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Санкт-Петербург, Падение беспилотника в Петербурге
В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома

Жители поврежденных в Петербурге домов вернутся туда по окончании следствия

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители поврежденных после ЧП в Петербурге домов получат возможность вернуться в квартиры после окончания следственных действий, сообщает пресс-служба правительства города.
"После окончания следственных действий жители получат возможность войти в свои квартиры, а коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
По данным комитета по здравоохранению Петербурга, за помощью медиков обратилось шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСанкт-ПетербургПадение беспилотника в Петербурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала