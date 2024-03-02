https://ria.ru/20240302/zhiteli-1930689978.html

В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома

В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома - РИА Новости, 02.03.2024

В Петербурге рассказали, когда жители смогут вернуться в поврежденные дома

Жители поврежденных после ЧП в Петербурге домов получат возможность вернуться в квартиры после окончания следственных действий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:05

2024-03-02T14:05

2024-03-02T14:24

специальная военная операция на украине

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители поврежденных после ЧП в Петербурге домов получат возможность вернуться в квартиры после окончания следственных действий, сообщает пресс-служба правительства города. "После окончания следственных действий жители получат возможность войти в свои квартиры, а коммунальные службы приступят к оценке и устранению последствий инцидента", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. По данным комитета по здравоохранению Петербурга, за помощью медиков обратилось шесть человек, одну жительницу 92-х лет госпитализировали из-за симптомов реакции на стресс.

https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, падение беспилотника в петербурге