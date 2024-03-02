https://ria.ru/20240302/vsu-1930720370.html

"Не ответят". Стало известно, что произошло с ВСУ по всей линии фронта

"Не ответят". Стало известно, что произошло с ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 02.03.2024

"Не ответят". Стало известно, что произошло с ВСУ по всей линии фронта

Российские военные оказывают давление на ВСУ по всему фронту, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T17:07

2024-03-02T17:07

2024-03-02T17:07

россия

скотт риттер

сергей шойгу

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

авдеевка

политика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные оказывают давление на ВСУ по всему фронту, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Русские могут оказывать давление по все линии фронта одновременно, а украинцам на это нечем ответить", — указал эксперт.Риттер добавил, что российские военные теперь главенствуют на поле боя, не давая ВСУ возможности доставлять больше солдат к линии соприкосновения.Бывший разведчик также отметил, что в ВСУ не осталось элитных подразделений, который как-то могли бы наступать на российские позиции.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240302/unichtozhenie-1930693028.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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россия, скотт риттер, сергей шойгу, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, авдеевка, политика