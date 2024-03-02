https://ria.ru/20240302/vsu-1930720370.html
"Не ответят". Стало известно, что произошло с ВСУ по всей линии фронта
"Не ответят". Стало известно, что произошло с ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 02.03.2024
"Не ответят". Стало известно, что произошло с ВСУ по всей линии фронта
Российские военные оказывают давление на ВСУ по всему фронту, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:07
2024-03-02T17:07
2024-03-02T17:07
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скотт риттер
сергей шойгу
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
авдеевка
политика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные оказывают давление на ВСУ по всему фронту, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Русские могут оказывать давление по все линии фронта одновременно, а украинцам на это нечем ответить", — указал эксперт.Риттер добавил, что российские военные теперь главенствуют на поле боя, не давая ВСУ возможности доставлять больше солдат к линии соприкосновения.Бывший разведчик также отметил, что в ВСУ не осталось элитных подразделений, который как-то могли бы наступать на российские позиции.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240302/unichtozhenie-1930693028.html
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россия, скотт риттер, сергей шойгу, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, авдеевка, политика
Россия, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Авдеевка, Политика
"Не ответят". Стало известно, что произошло с ВСУ по всей линии фронта
Экс-разведчик Риттер: ВС России оказывают давление на ВСУ по всему фронту