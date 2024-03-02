"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России
NYT: удивительно слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Слабая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, сообщает The New York Times.
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"Есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины", — говорится в материале.
Как указали журналисты, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.
Они также отметили, что американские политики обеспокоены недостаточной подготовленностью украинцев к российскому наступлению и их теперь ждут последствия: продвижение идет уже за пределами Авдеевки.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.