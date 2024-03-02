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"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России - РИА Новости, 02.03.2024
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12:25 02.03.2024 (обновлено: 14:29 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html
"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России
"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России - РИА Новости, 02.03.2024
"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России
Слабая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, сообщает The New York Times. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:25
2024-03-02T14:29
в мире
авдеевка
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Слабая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, сообщает The New York Times.&quot;Есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.Они также отметили, что американские политики обеспокоены недостаточной подготовленностью украинцев к российскому наступлению и их теперь ждут последствия: продвижение идет уже за пределами Авдеевки.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html
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в мире, авдеевка, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Авдеевка, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России

NYT: удивительно слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Слабая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, сообщает The New York Times.
«

"Есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.
Они также отметили, что американские политики обеспокоены недостаточной подготовленностью украинцев к российскому наступлению и их теперь ждут последствия: продвижение идет уже за пределами Авдеевки.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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