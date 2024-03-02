https://ria.ru/20240302/vsu-1930672760.html

"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России

"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России - РИА Новости, 02.03.2024

"Удивительно". СМИ раскрыли, как ВСУ помогли России

Слабая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, сообщает The New York Times. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:25

2024-03-02T12:25

2024-03-02T14:29

в мире

авдеевка

украина

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Слабая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, сообщает The New York Times."Есть еще одна причина продвижения российских войск в этом районе — плохая оборона Украины", — говорится в материале.Как указали журналисты, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.Они также отметили, что американские политики обеспокоены недостаточной подготовленностью украинцев к российскому наступлению и их теперь ждут последствия: продвижение идет уже за пределами Авдеевки.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240302/f-16-1930664166.html

https://ria.ru/20240302/oruzhie-1930655088.html

авдеевка

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика