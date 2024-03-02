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В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
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10:34 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/vstrecha-1930656466.html
В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник
В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024
В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник
Планы о проведении в Москве встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не известны Анкаре, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:34
2024-03-02T10:34
в мире
турция
сирия
башар асад
реджеп тайип эрдоган
москва
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АНТАЛЬЯ, 2 мар – РИА Новости. Планы о проведении в Москве встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не известны Анкаре, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Президенты Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина, окончательная дата будет определена по итогам планируемого визита президента РФ в Турцию, сообщила ранее газета Aydınlık. "Нам ничего не известно об этом", - уточнил собеседник агентства. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html
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в мире, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, москва
В мире, Турция, Сирия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Москва
В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник

В Анкаре не знают о планах встречи в Москве Эрдогана и Асада

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар – РИА Новости. Планы о проведении в Москве встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не известны Анкаре, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Президенты Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина, окончательная дата будет определена по итогам планируемого визита президента РФ в Турцию, сообщила ранее газета Aydınlık.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим
26 февраля, 07:59
"Нам ничего не известно об этом", - уточнил собеседник агентства.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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В миреТурцияСирияБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганМосква
 
 
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