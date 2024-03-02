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В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник

В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник - РИА Новости, 02.03.2024

В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник

Планы о проведении в Москве встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не известны Анкаре, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:34

2024-03-02T10:34

2024-03-02T10:34

в мире

турция

сирия

башар асад

реджеп тайип эрдоган

москва

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АНТАЛЬЯ, 2 мар – РИА Новости. Планы о проведении в Москве встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не известны Анкаре, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Президенты Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина, окончательная дата будет определена по итогам планируемого визита президента РФ в Турцию, сообщила ранее газета Aydınlık. "Нам ничего не известно об этом", - уточнил собеседник агентства. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html

https://ria.ru/20231111/asad-1908874929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, москва