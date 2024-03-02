В Анкаре не знают о планах встречи Эрдогана и Асада, сообщил источник
В Анкаре не знают о планах встречи в Москве Эрдогана и Асада
© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 2 мар – РИА Новости. Планы о проведении в Москве встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не известны Анкаре, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Президенты Турции и Сирии могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина, окончательная дата будет определена по итогам планируемого визита президента РФ в Турцию, сообщила ранее газета Aydınlık.
"Нам ничего не известно об этом", - уточнил собеседник агентства.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.