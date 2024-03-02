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Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, пишут СМИ
Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024
Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, пишут СМИ
Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:55
2024-03-02T09:55
2024-03-02T09:55
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина, окончательная дата будет определена по итогам планируемого визита президента РФ в Турцию, пишет газета Aydınlık со ссылкой на данные журналиста Четинера Чена. Ранее Эрдоган заявил, что Асад демонстрирует "наблюдательную позицию" в процессе нормализации отношений Анкары и Дамаска, позитивного настроя сирийской стороны нет. "Сирия: в наших отношениях с администрацией Дамаска открывается новая страница. В то время, как наш МИД проводит новаторское мероприятие - Анталийский дипломатический форум (ADF) для обсуждения таких тем, как дипломатия, урегулирование кризисов и так далее в нашей стране, в нашем регионе и в мире в новый период, закулисная дипломатия пытается решить другие проблемы решительными шагами. Скоро Путин (Владимир, президент РФ - ред.) приедет в Турцию, по итогам... (визита Путина - ред.) будет назначена дата и организована встреча Эрдогана и Башара Асада в Москве. Лично я с удовольствием и любопытством слежу за развитием событий", - приводит газета сообщение журналиста. Официальная Анкара пока не выступала с заявлениями относительно публикаций о вероятности такой встречи. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html
https://ria.ru/20230905/siriya-1894301224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, москва
В мире, Турция, Сирия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Москва
Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, пишут СМИ
Aydınlık: Эрдоган и Асад могут провести встречу в Москве при содействии Путина
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости.
Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина, окончательная дата будет определена по итогам планируемого визита президента РФ в Турцию, пишет газета Aydınlık
со ссылкой на данные журналиста Четинера Чена.
Ранее Эрдоган заявил, что Асад демонстрирует "наблюдательную позицию" в процессе нормализации отношений Анкары
и Дамаска
, позитивного настроя сирийской стороны нет.
Удары Турции в Сирии вывели из строя две электроподстанции
"Сирия: в наших отношениях с администрацией Дамаска открывается новая страница. В то время, как наш МИД проводит новаторское мероприятие - Анталийский дипломатический форум (ADF) для обсуждения таких тем, как дипломатия, урегулирование кризисов и так далее в нашей стране, в нашем регионе и в мире в новый период, закулисная дипломатия пытается решить другие проблемы решительными шагами. Скоро Путин (Владимир, президент РФ - ред.) приедет в Турцию, по итогам... (визита Путина - ред.) будет назначена дата и организована встреча Эрдогана и Башара Асада в Москве. Лично я с удовольствием и любопытством слежу за развитием событий", - приводит газета сообщение журналиста.
Официальная Анкара пока не выступала с заявлениями относительно публикаций о вероятности такой встречи.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.
Эрдоган ответил на вопрос о процессе нормализации отношений Турции и Сирии