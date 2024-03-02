https://ria.ru/20240302/vstrecha-1930652163.html

Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, пишут СМИ

Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве, пишут СМИ

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:55

2024-03-02T09:55

2024-03-02T09:55

в мире

турция

сирия

башар асад

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922917071_0:159:3358:2048_1920x0_80_0_0_9312ad1cc72e5cc129a3405bd6e966a3.jpg

АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу в ближайшее время в Москве при содействии российского лидера Владимира Путина, окончательная дата будет определена по итогам планируемого визита президента РФ в Турцию, пишет газета Aydınlık со ссылкой на данные журналиста Четинера Чена. Ранее Эрдоган заявил, что Асад демонстрирует "наблюдательную позицию" в процессе нормализации отношений Анкары и Дамаска, позитивного настроя сирийской стороны нет. "Сирия: в наших отношениях с администрацией Дамаска открывается новая страница. В то время, как наш МИД проводит новаторское мероприятие - Анталийский дипломатический форум (ADF) для обсуждения таких тем, как дипломатия, урегулирование кризисов и так далее в нашей стране, в нашем регионе и в мире в новый период, закулисная дипломатия пытается решить другие проблемы решительными шагами. Скоро Путин (Владимир, президент РФ - ред.) приедет в Турцию, по итогам... (визита Путина - ред.) будет назначена дата и организована встреча Эрдогана и Башара Асада в Москве. Лично я с удовольствием и любопытством слежу за развитием событий", - приводит газета сообщение журналиста. Официальная Анкара пока не выступала с заявлениями относительно публикаций о вероятности такой встречи. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также освещающие отношения двух стран СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. В декабре прошлого года в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. Асад заявил, что вывод турецких войск с территории Сирии является необходимым условием для нормализации отношений между Дамаском и Анкарой.

https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html

https://ria.ru/20230905/siriya-1894301224.html

турция

сирия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, москва