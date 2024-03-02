https://ria.ru/20240302/ukraina-1930696978.html

Мир узнал, что британские военные дислоцируются на Украине, пишут СМИ

Мир узнал, что британские военные дислоцируются на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

Мир узнал, что британские военные дислоцируются на Украине, пишут СМИ

Запись разговора немецких военных, опубликованная главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян, показала всему миру, что... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:52

2024-03-02T14:52

2024-03-02T14:52

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запись разговора немецких военных, опубликованная главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян, показала всему миру, что Запад непосредственно вовлечен в украинский конфликт, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung. "Действительно деликатный момент в беседе генералов - степень сотрудничества со стороны Запада... Теперь мир, наконец, знает, что британские оружейные техники дислоцируются в тылу (на Украине - ред.), и что там много "гражданских лиц с американским акцентом", - пишет издание. Berliner Zeitung подчеркивает также, что распознавание и постановка целей, а также наведение на них невозможны без знаний западных военных или без долгих месяцев обучения украинских служащих. При этом газета утверждает, что немецкие генералы не "разжигатели войны", так как они, по мнению издания, не планируют удары по Крымскому мосту. Однако, Berliner Zeitung отмечает, что их "небольшие банальные административные действия" способствуют эскалации. "Опубликованная благодаря российским спецслужбам в пятницу запись дает будущим историкам образцовый урок: вот как они скатились к большой войне", - резюмирует Berliner Zeitung. В пятницу Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930632753.html

https://ria.ru/20240302/germaniya-1930632398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, маргарита симоньян, эммануэль макрон, евросоюз, нато, совет федерации рф