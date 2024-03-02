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ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 02.03.2024 (обновлено: 22:35 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/udary-1930757367.html
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком - РИА Новости, 02.03.2024
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком
Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:56
2024-03-02T22:35
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в мире
авдеевка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости оператор разведывательного беспилотника группировки войск "Юг" с позывным Шмель. &quot;Перед тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии&quot;, — рассказал собеседник агентства.По словам офицера, затем артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по раскрытым позициям врага, чем значительно облегчили штурм этого укрепрайона.Населенный пункт Тоненькое расположен в пригороде Авдеевки, на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. В этом поселке находились артиллерийские расчеты, регулярно обстреливавшие центр Донецка.Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240302/rubezhi-1930683985.html
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Точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое
Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям украинской армии в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости офицер ВС РФ группировки войск «Юг» с позывным «Шмель»
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в мире, авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком

ВС России нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Тоненьком перед штурмом

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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости оператор разведывательного беспилотника группировки войск "Юг" с позывным Шмель.
«

"Перед тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии", — рассказал собеседник агентства.

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По словам офицера, затем артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по раскрытым позициям врага, чем значительно облегчили штурм этого укрепрайона.
Населенный пункт Тоненькое расположен в пригороде Авдеевки, на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. В этом поселке находились артиллерийские расчеты, регулярно обстреливавшие центр Донецка.

Авдеевка — северный пригород Донецка, который ВСУ превратили в мощный укрепрайон и с 2014 года регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие города и села Донбасса.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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