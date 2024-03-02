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ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком - РИА Новости, 02.03.2024
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком
Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:56
2024-03-02T20:56
2024-03-02T22:35
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости оператор разведывательного беспилотника группировки войск "Юг" с позывным Шмель. "Перед тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС России выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника и передали полученные данные артиллерии", — рассказал собеседник агентства.По словам офицера, затем артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по раскрытым позициям врага, чем значительно облегчили штурм этого укрепрайона.Населенный пункт Тоненькое расположен в пригороде Авдеевки, на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. В этом поселке находились артиллерийские расчеты, регулярно обстреливавшие центр Донецка.Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, российские бойцы отбросили противника с занимаемых позиций более чем на десять километров и продолжают наступление.
https://ria.ru/20240302/rubezhi-1930683985.html
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Точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое
Российская артиллерия нанесла точечные удары по укрепленным позициям украинской армии в населенном пункте Тоненькое перед штурмом, сообщил РИА Новости офицер ВС РФ группировки войск «Юг» с позывным «Шмель»
2024-03-02T20:56
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в мире, авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком
ВС России нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Тоненьком перед штурмом