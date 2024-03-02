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"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024
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09:36 02.03.2024 (обновлено: 15:02 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/territorii-1930649109.html
"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ
"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024
"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ
Украинские военные вынуждены оставлять территории, поскольку в армии недостаточно боеприпасов для защиты позиций, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:36
2024-03-02T15:02
в мире
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мюнхен
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские военные вынуждены оставлять территории, поскольку в армии недостаточно боеприпасов для защиты позиций, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала."В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск &lt;…&gt; Украина больше не может защищать города. &lt;…&gt; Сейчас заканчиваются снаряды и им приходится тактически покидать города", — отметил он.Масала также подчеркнул, что армия России имеет преимущество, поэтому ей удается освобождать все новые территории.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html
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в мире, россия, украина, мюнхен, сергей шойгу, welt
В мире, Россия, Украина, Мюнхен, Сергей Шойгу, Welt
"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ

Эксперт бундесвера Масала: ВСУ оставляют территории из-за нехватки боеприпасов

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские военные вынуждены оставлять территории, поскольку в армии недостаточно боеприпасов для защиты позиций, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
"В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск <…> Украина больше не может защищать города. <…> Сейчас заканчиваются снаряды и им приходится тактически покидать города", — отметил он.
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Масала также подчеркнул, что армия России имеет преимущество, поэтому ей удается освобождать все новые территории.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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