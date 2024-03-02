"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ
Эксперт бундесвера Масала: ВСУ оставляют территории из-за нехватки боеприпасов
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские военные вынуждены оставлять территории, поскольку в армии недостаточно боеприпасов для защиты позиций, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
"В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск <…> Украина больше не может защищать города. <…> Сейчас заканчиваются снаряды и им приходится тактически покидать города", — отметил он.
Масала также подчеркнул, что армия России имеет преимущество, поэтому ей удается освобождать все новые территории.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.