https://ria.ru/20240302/territorii-1930649109.html

"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ

"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ - РИА Новости, 02.03.2024

"Им пришлось": эксперт бундесвера забил тревогу из-за отчаянного шага ВСУ

Украинские военные вынуждены оставлять территории, поскольку в армии недостаточно боеприпасов для защиты позиций, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:36

2024-03-02T09:36

2024-03-02T15:02

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сергей шойгу

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские военные вынуждены оставлять территории, поскольку в армии недостаточно боеприпасов для защиты позиций, заявил в эфире немецкого канала Welt эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала."В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск <…> Украина больше не может защищать города. <…> Сейчас заканчиваются снаряды и им приходится тактически покидать города", — отметил он.Масала также подчеркнул, что армия России имеет преимущество, поэтому ей удается освобождать все новые территории.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля. Таким образом, к концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html

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в мире, россия, украина, мюнхен, сергей шойгу, welt