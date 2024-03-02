https://ria.ru/20240302/taktika-1930715316.html

"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине

"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине - РИА Новости, 02.03.2024

"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине

Российская армия успешно применяет передовую тактику с точными ударами и тем самым наносит максимальный урон ВСУ, заявил бывший председатель Военного комитета... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:40

2024-03-02T16:40

2024-03-02T16:40

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская армия успешно применяет передовую тактику с точными ударами и тем самым наносит максимальный урон ВСУ, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось <…> развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество. Мы называем это "разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)". <…> Эта система привязана к вооружению. Это означает, что, как только цель выявлена, ее сразу же атакуют, без каких-либо задержек", — отметил он.Куят подчеркнул, что такая тактика – это система взаимосвязи между спутниками, разведывательными дронами и другими видами разведки, которая находится в тесной работе с различными типами оружия. Кроме того, добавил он, успех российской армии также обеспечивает господство в воздухе. По его мнению, именно эти факторы повлияли на провал контрнаступления ВСУ.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240302/razgovor-1930669435.html

https://ria.ru/20240302/vsu-1930680364.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато