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"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
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16:40 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/taktika-1930715316.html
"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине
"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине - РИА Новости, 02.03.2024
"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине
Российская армия успешно применяет передовую тактику с точными ударами и тем самым наносит максимальный урон ВСУ, заявил бывший председатель Военного комитета... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:40
2024-03-02T16:40
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская армия успешно применяет передовую тактику с точными ударами и тем самым наносит максимальный урон ВСУ, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось &lt;…&gt; развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество. Мы называем это "разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)". &lt;…&gt; Эта система привязана к вооружению. Это означает, что, как только цель выявлена, ее сразу же атакуют, без каких-либо задержек", — отметил он.Куят подчеркнул, что такая тактика – это система взаимосвязи между спутниками, разведывательными дронами и другими видами разведки, которая находится в тесной работе с различными типами оружия. Кроме того, добавил он, успех российской армии также обеспечивает господство в воздухе. По его мнению, именно эти факторы повлияли на провал контрнаступления ВСУ.Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240302/razgovor-1930669435.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине

Экс-советник генсека НАТО Куят: ВС РФ применяют передовую тактику против ВСУ

© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская армия успешно применяет передовую тактику с точными ударами и тем самым наносит максимальный урон ВСУ, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось <…> развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество. Мы называем это "разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)". <…> Эта система привязана к вооружению. Это означает, что, как только цель выявлена, ее сразу же атакуют, без каких-либо задержек", — отметил он.
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Куят подчеркнул, что такая тактика – это система взаимосвязи между спутниками, разведывательными дронами и другими видами разведки, которая находится в тесной работе с различными типами оружия. Кроме того, добавил он, успех российской армии также обеспечивает господство в воздухе. По его мнению, именно эти факторы повлияли на провал контрнаступления ВСУ.
Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское. Петровское расположено в пяти километрах к северо-западу от Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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