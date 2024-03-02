https://ria.ru/20240302/razgovor-1930777999.html

СМИ: перехваченный разговор может создать напряженность между ФРГ и НАТО

СМИ: перехваченный разговор может создать напряженность между ФРГ и НАТО - РИА Новости, 03.03.2024

СМИ: перехваченный разговор может создать напряженность между ФРГ и НАТО

Перехваченный разговор немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту может вызвать напряженность в отношениях между Германией и НАТО, пишет газета Wall РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-02T23:53

2024-03-02T23:53

2024-03-03T07:31

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эммануэль макрон

маргарита симоньян

олаф шольц

нато

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Перехваченный разговор немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту может вызвать напряженность в отношениях между Германией и НАТО, пишет газета Wall Street Journal.Как указывает издание, в беседе военные говорят, что военнослужащие из Великобритании, Франции и США уже находятся на Украине, чтобы помочь в обслуживании передовых западных боевых систем, хотя власти этих стран отрицают данный факт."Утечка информации... вызвала ярость в Германии и может привести к обострению отношений с союзниками Германии по НАТО", — говорится в материале газеты.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>В Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости эту аудиозапись. В субботу ведомство подтвердило подлинность разговора, однако не смогло с уверенностью сказать, были ли внесены в него изменения.В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Италию заявил, что своевременно разъяснит ситуацию с записью разговора военных бундесвера об атаке на Крымский мост.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930738845.html

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-02T23:53 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, россия, эммануэль макрон, маргарита симоньян, олаф шольц, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, совет федерации рф, евросоюз