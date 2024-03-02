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Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции - РИА Новости, 02.03.2024
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22:50 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/razgovor-1930770898.html
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции - РИА Новости, 02.03.2024
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что перехваченный разговор военных ФРГ неприятен для Берлина и НАТО, поскольку доказывает лживость... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:50
2024-03-02T22:50
в мире
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флориан филиппо
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что перехваченный разговор военных ФРГ неприятен для Берлина и НАТО, поскольку доказывает лживость альянса. Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом. "Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией", - написал Филиппо в соцсети X. По его мнению, наблюдающееся "волнение" в ФРГ объясняется тем, что Шольц знает, что его поймали с поличным. Политик напомнил, что "Третья мировая - это не игра", и призвал вывести с Украины уже присутствующих там представителей НАТО, а также прекратить денежную и военную помощь Киеву и начать переговоры о мире. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
https://ria.ru/20240302/deputat-1930738158.html
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в мире, германия, украина, россия, маргарита симоньян, флориан филиппо, олаф шольц, нато, патриот, ard, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Флориан Филиппо, Олаф Шольц, НАТО, Патриот, ARD, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции

Флориан Филиппо: перехваченный разговор военных ФРГ доказывает лживость НАТО

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что перехваченный разговор военных ФРГ неприятен для Берлина и НАТО, поскольку доказывает лживость альянса.
Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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Вчера, 19:01
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"Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией", - написал Филиппо в соцсети X.
По его мнению, наблюдающееся "волнение" в ФРГ объясняется тем, что Шольц знает, что его поймали с поличным.
Политик напомнил, что "Третья мировая - это не игра", и призвал вывести с Украины уже присутствующих там представителей НАТО, а также прекратить денежную и военную помощь Киеву и начать переговоры о мире.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
1 марта, 14:17
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Шольц отреагировал на разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Вчера, 15:19
 
В миреГерманияУкраинаРоссияМаргарита СимоньянФлориан ФилиппоОлаф ШольцНАТОПатриотARDРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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