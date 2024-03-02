https://ria.ru/20240302/razgovor-1930700007.html

В бундестаге призвали Писториуса прокомментировать запись разговора военных

В бундестаге призвали Писториуса прокомментировать запись разговора военных - РИА Новости, 02.03.2024

В бундестаге призвали Писториуса прокомментировать запись разговора военных

Министр обороны Германии Борис Писториус должен срочно дать оценку опубликованной записи немецких военных о возможной атаке на Крымский мост, заявила изданию... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:11

2024-03-02T15:11

2024-03-02T15:11

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус должен срочно дать оценку опубликованной записи немецких военных о возможной атаке на Крымский мост, заявила изданию Berliner Zeitung депутат критикующей поставки оружия Киеву и выступающей за мирные переговоры партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Севим Дагделен. "Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, насколько аудиозапись консультаций офицеров бундесвера о возможных сценариях нападения на Крымский мост соответствует правде или является фальшивкой", - заявила парламентарий. Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере и военные считают ее аутентичной. Издание Bild в свою очередь сообщило о том, что многое говорит о подлинности записи, а в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших её. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

https://ria.ru/20240302/germaniya-1930632398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, россия, маргарита симоньян, олаф шольц, борис писториус, совет федерации рф, разговор немецких военных об атаке на крымский мост