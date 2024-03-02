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Шольц не изменил свою позицию по поставкам Taurus Украине, пишут СМИ

Шольц не изменил свою позицию по поставкам Taurus Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2024

Шольц не изменил свою позицию по поставкам Taurus Украине, пишут СМИ

Опубликованная ранее запись немецких военных, обсуждающих сценарий ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту никак не повлияла на решение канцлера Олафа Шольца... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:00

2024-03-02T23:00

2024-03-02T23:00

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Опубликованная ранее запись немецких военных, обсуждающих сценарий ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту никак не повлияла на решение канцлера Олафа Шольца не поставлять эти ракеты на Украину, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники в окружении политика. "Его позиция по поводу отказа от поставок Киеву крылатых ракет Taurus не изменилась в результате инцидента", - пишет издание. Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что бытует мнение о том, что запись могла поставить Шольца в двусмысленное положение и вызвать подозрения, что поставки должны произойти тайно, поскольку военные на записи допускают возможность настройки и обслуживания ракет без участия немецких военных и уже примерились к целям в РФ. "Однако этот вывод ошибочен. Канцлер по-прежнему тверд в своем отказе. И его партия СДПГ, и социал-демократическая фракция в бундестаге поддерживают Шольца в его отказе от поставок ракет Taurus", - сообщает газета. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240302/zakharova-1930745604.html

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

https://ria.ru/20240301/most-1930496691.html

https://ria.ru/20240301/taurus-1930482972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, маргарита симоньян, сергей лавров, евросоюз, совет федерации рф, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост