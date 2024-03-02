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Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике - РИА Новости, 02.03.2024
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12:06 02.03.2024 (обновлено: 12:46 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/putin-1930669631.html
Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике
Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике - РИА Новости, 02.03.2024
Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике
Президент Владимир Путин обсудил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:06
2024-03-02T12:46
политика
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях&quot;, — уточнили в сообщении.Также Токаев особо отметил "содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию".Кроме того, президенты подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства Москвы и Астаны.Последний раз два лидера общались во время личной встречи в Казани на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" 21 февраля. Тогда Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются. По его словам, сотрудничество двух стран представляет реальный интерес как для них в целом, так и для отдельных регионов в государствах.В свою очередь, Токаев указал, что Россия достигает впечатляющих результатов под руководством Владимира Путина. Он также отметил успехи российской экономики, что, как подчеркнул казахстанский лидер, естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой.
https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html
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политика, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Политика, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике

Путин и Токаев обсудили совместные проекты в торговле, транспорте и энергетике

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях", — уточнили в сообщении.

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Также Токаев особо отметил "содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию".
Кроме того, президенты подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства Москвы и Астаны.
Последний раз два лидера общались во время личной встречи в Казани на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" 21 февраля. Тогда Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются. По его словам, сотрудничество двух стран представляет реальный интерес как для них в целом, так и для отдельных регионов в государствах.
В свою очередь, Токаев указал, что Россия достигает впечатляющих результатов под руководством Владимира Путина. Он также отметил успехи российской экономики, что, как подчеркнул казахстанский лидер, естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой.
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ПолитикаКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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