https://ria.ru/20240302/putin-1930669631.html

Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике

Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике - РИА Новости, 02.03.2024

Путин и Токаев обсудили проекты в торговле, транспорте и энергетике

Президент Владимир Путин обсудил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:06

2024-03-02T12:06

2024-03-02T12:46

политика

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях", — уточнили в сообщении.Также Токаев особо отметил "содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию".Кроме того, президенты подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства Москвы и Астаны.Последний раз два лидера общались во время личной встречи в Казани на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" 21 февраля. Тогда Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются. По его словам, сотрудничество двух стран представляет реальный интерес как для них в целом, так и для отдельных регионов в государствах.В свою очередь, Токаев указал, что Россия достигает впечатляющих результатов под руководством Владимира Путина. Он также отметил успехи российской экономики, что, как подчеркнул казахстанский лидер, естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой.

https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html

https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев