https://ria.ru/20240302/pulkovo-1930670156.html
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге
Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:10
2024-03-02T12:10
2024-03-02T14:24
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
происшествия
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом."Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пулково (аэропорт), происшествия, падение беспилотника в петербурге
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Происшествия, Падение беспилотника в Петербурге
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге
Аэропорт "Пулково" сообщил о штатной работе на фоне ЧП в Петербурге