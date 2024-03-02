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Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
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12:10 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pulkovo-1930670156.html
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге
Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:10
2024-03-02T14:24
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
происшествия
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом."Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), происшествия, падение беспилотника в петербурге
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Происшествия, Падение беспилотника в Петербурге
Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге

Аэропорт "Пулково" сообщил о штатной работе на фоне ЧП в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом.
"Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
 
Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)ПроисшествияПадение беспилотника в Петербурге
 
 
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