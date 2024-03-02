https://ria.ru/20240302/pulkovo-1930670156.html

Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге

Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024

Аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Петербурге

Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:10

2024-03-02T12:10

2024-03-02T14:24

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

происшествия

падение беспилотника в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно на фоне ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом."Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, пулково (аэропорт), происшествия, падение беспилотника в петербурге