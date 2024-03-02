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Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
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20:59 02.03.2024 (обновлено: 21:04 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930757870.html
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге
Свет, газ, воду и отопление вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, поврежденных при ЧП в субботу, сообщила... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:59
2024-03-02T21:04
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Свет, газ, воду и отопление вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, поврежденных при ЧП в субботу, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района в Telegram-канале.&quot;На Пискаревском 159к2 (дом 159 корпус 2 – ред.) и 161 (дом 161 – ред.) полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной&quot;, – информирует ведомство.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в субботу утром в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге

Власти: свет, газ, вода и отопление в Петербурге есть, пострадавших при ЧП нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 2 марта 2024
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 2 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. 2 марта 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Свет, газ, воду и отопление вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, поврежденных при ЧП в субботу, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района в Telegram-канале.
«

"На Пискаревском 159к2 (дом 159 корпус 2 – ред.) и 161 (дом 161 – ред.) полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной", – информирует ведомство.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в субботу утром в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районАлександр Беглов
 
 
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