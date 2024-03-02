https://ria.ru/20240302/peterburg-1930757870.html
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге
Свет, газ, воду и отопление вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, поврежденных при ЧП в субботу, сообщила... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T20:59
2024-03-02T20:59
2024-03-02T21:04
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Свет, газ, воду и отопление вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, поврежденных при ЧП в субботу, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района в Telegram-канале."На Пискаревском 159к2 (дом 159 корпус 2 – ред.) и 161 (дом 161 – ред.) полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной", – информирует ведомство.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в субботу утром в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов
Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге
Власти: свет, газ, вода и отопление в Петербурге есть, пострадавших при ЧП нет