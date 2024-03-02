https://ria.ru/20240302/peterburg-1930757870.html

Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге

Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024

Свет, газ, воду, отопление вернули почти во все дома в Петербурге

Свет, газ, воду и отопление вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, поврежденных при ЧП в субботу, сообщила... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:59

2024-03-02T20:59

2024-03-02T21:04

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Свет, газ, воду и отопление вернули почти во все квартиры жилых домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга, поврежденных при ЧП в субботу, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района в Telegram-канале."На Пискаревском 159к2 (дом 159 корпус 2 – ред.) и 161 (дом 161 – ред.) полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной", – информирует ведомство.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в субботу утром в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир были эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.

https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов