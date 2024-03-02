https://ria.ru/20240302/peterburg-1930714985.html
Возле дома, поврежденного при ЧП в Петербурге, началась уборка
Возле дома, поврежденного при ЧП в Петербурге, началась уборка - РИА Новости, 02.03.2024
Возле дома, поврежденного при ЧП в Петербурге, началась уборка
Территорию возле поврежденного при ЧП жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге начали убирать, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:36
2024-03-02T16:36
2024-03-02T17:15
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Территорию возле поврежденного при ЧП жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге начали убирать, передает корреспондент РИА Новости. К дому приехали рабочие, которые собирают фрагменты выбитых рам, доски, осколки оконных и балконных стекол. Этот мусор вывозится с помощью экскаваторов. Как передавал корреспондент РИА Новости, жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте, 159 корпус 2 стали пускать в свои квартиры. В этом доме частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который поврежден сильнее, пока не могут вернуться домой. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.
санкт-петербург
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internet-group@rian.ru
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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
2024-03-02T16:36
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PT0M34S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Возле дома, поврежденного при ЧП в Петербурге, началась уборка
Возле дома, поврежденного при ЧП в Петербурге, рабочие убирают осколки и рамы