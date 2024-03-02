https://ria.ru/20240302/peterburg-1930690635.html

В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов

В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов - РИА Новости, 02.03.2024

В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов

Жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте в Петербурге стали пускать в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:09

2024-03-02T14:09

2024-03-02T14:24

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение беспилотника в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте в Петербурге стали пускать в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости. В частности, жильцов пускают в дом №159 коп.2 по Пискаревскому проспекту. В нем частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.

санкт-петербург

красногвардейский район

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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге Кадры с места взрыв 2024-03-02T14:09 true PT0M34S

Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома 2024-03-02T14:09 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, падение беспилотника в петербурге