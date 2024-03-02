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В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов
В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов - РИА Новости, 02.03.2024
В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов
Жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте в Петербурге стали пускать в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:09
2024-03-02T14:09
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жильцов одного из пострадавших домов на Пискаревском проспекте в Петербурге стали пускать в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости. В частности, жильцов пускают в дом №159 коп.2 по Пискаревскому проспекту. В нем частично выбиты стекла квартир и балконов. Жильцы дома №161 по Пискаревскому проспекту, который наиболее поврежден, пока не могут вернуться домой. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб.
санкт-петербург
красногвардейский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
2024-03-02T14:09
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Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте
Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома
2024-03-02T14:09
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение беспилотника в Петербурге
В один из пострадавших домов при ЧП в Петербурге стали пускать жильцов
Жильцов одного из пострадавших домов при ЧП в Петербурге пустили в квартиры