https://ria.ru/20240302/peterburg-1930689846.html
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ - РИА Новости, 02.03.2024
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:05
2024-03-02T14:05
2024-03-02T14:24
санкт-петербург
происшествия
падение беспилотника в петербурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930675137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0617b1cfc0deb5ba2b5ee5b6e5c0a74.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. "В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний",- сообщает пресс-служба правительства. Власти оперативно подготовят номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд для временного расселения жильцов пострадавших домов. "Все организационные вопросы находятся в ведении ТСЖ и администрации Красногвардейского района", - уточнили в пресс-службе.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
2024-03-02T14:05
true
PT0M34S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930675137_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_f8b1c5d3b98d7f67f74c5738c3fcc39c.jpg
Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте
Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома
2024-03-02T14:05
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, видео, падение беспилотника в петербурге
Санкт-Петербург, Происшествия, Падение беспилотника в Петербурге
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
2024-03-02T14:05
true
PT0M34S
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
Собственникам поврежденных после ЧП в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
"В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний",- сообщает пресс-служба правительства.
Власти оперативно подготовят номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд для временного расселения жильцов пострадавших домов.
"Все организационные вопросы находятся в ведении ТСЖ
и администрации Красногвардейского района", - уточнили в пресс-службе.