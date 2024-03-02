https://ria.ru/20240302/peterburg-1930689846.html

Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ

Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ - РИА Новости, 02.03.2024

Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ

Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:05

2024-03-02T14:05

2024-03-02T14:24

санкт-петербург

происшествия

падение беспилотника в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930675137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0617b1cfc0deb5ba2b5ee5b6e5c0a74.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. "В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний",- сообщает пресс-служба правительства. Власти оперативно подготовят номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд для временного расселения жильцов пострадавших домов. "Все организационные вопросы находятся в ведении ТСЖ и администрации Красногвардейского района", - уточнили в пресс-службе.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге Кадры с места взрыв 2024-03-02T14:05 true PT0M34S

Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома 2024-03-02T14:05 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, происшествия, видео, падение беспилотника в петербурге