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Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ - РИА Новости, 02.03.2024
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14:05 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930689846.html
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ - РИА Новости, 02.03.2024
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:05
2024-03-02T14:24
санкт-петербург
происшествия
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. "В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний",- сообщает пресс-служба правительства. Власти оперативно подготовят номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд для временного расселения жильцов пострадавших домов. "Все организационные вопросы находятся в ведении ТСЖ и администрации Красногвардейского района", - уточнили в пресс-службе.
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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
2024-03-02T14:05
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санкт-петербург, происшествия, видео, падение беспилотника в петербурге
Санкт-Петербург, Происшествия, Падение беспилотника в Петербурге
Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
2024-03-02T14:05
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Жильцам поврежденных в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ

Собственникам поврежденных после ЧП в Петербурге квартир компенсируют услуги ЖКХ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета и МВД у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники Следственного комитета и МВД у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники Следственного комитета и МВД у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Собственникам квартир, поврежденных после ЧП в Петербурге, в случае длительного ремонта, компенсируют услуги ЖКХ, помогут владельцам автомобилей с составлением актов для страховых компаний, сообщили в субботу в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.
"В случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Также будет произведена оценка повреждения автомобилей, составлены акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний",- сообщает пресс-служба правительства.
Власти оперативно подготовят номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд для временного расселения жильцов пострадавших домов.
"Все организационные вопросы находятся в ведении ТСЖ и администрации Красногвардейского района", - уточнили в пресс-службе.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияПадение беспилотника в Петербурге
 
 
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