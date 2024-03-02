https://ria.ru/20240302/peterburg-1930686163.html

Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА

Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА - РИА Новости, 02.03.2024

Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА

Жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурга, где в субботу утром произошло ЧП, мог получить повреждения, предположительно, из-за падения беспилотного РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:40

2024-03-02T13:40

2024-03-02T14:24

специальная военная операция на украине

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

падение беспилотника в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурга, где в субботу утром произошло ЧП, мог получить повреждения, предположительно, из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило главное управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу."Сегодня... около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте... оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА. Всего было эвакуировано около 100 человек", - информирует ведомство.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), падение беспилотника в петербурге