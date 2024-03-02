Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА
Росгвардия: дом в Петербурге, предположительно, поврежден при падении БПЛА
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Автомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурга, где в субботу утром произошло ЧП, мог получить повреждения, предположительно, из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило главное управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
"Сегодня... около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте... оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА. Всего было эвакуировано около 100 человек", - информирует ведомство.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.