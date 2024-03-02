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Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА - РИА Новости, 02.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930686163.html
Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА
Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА - РИА Новости, 02.03.2024
Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА
Жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурга, где в субботу утром произошло ЧП, мог получить повреждения, предположительно, из-за падения беспилотного РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:40
2024-03-02T14:24
специальная военная операция на украине
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурга, где в субботу утром произошло ЧП, мог получить повреждения, предположительно, из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило главное управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу."Сегодня... около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте... оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА. Всего было эвакуировано около 100 человек", - информирует ведомство.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), падение беспилотника в петербурге
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Падение беспилотника в Петербурге
Дом в Петербурге, предположительно, оказался поврежден при падении БПЛА

Росгвардия: дом в Петербурге, предположительно, поврежден при падении БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Автомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Автомобили Полиции и ФСБ у места ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурга, где в субботу утром произошло ЧП, мог получить повреждения, предположительно, из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщило главное управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
"Сегодня... около 07.15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте... оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА. Всего было эвакуировано около 100 человек", - информирует ведомство.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Падение беспилотника в Петербурге
 
 
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