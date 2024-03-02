Рейтинг@Mail.ru
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930663638.html
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду - РИА Новости, 02.03.2024
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду
Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:24
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
падение беспилотника в петербурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930662639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a6be6bec6e7cc5c7cbe4754e85a5be0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА новости в пресс-службе администрации губернатора.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил."Жители пока размещены в детсаду, накормлены, там работают психологи, соцработники и врачи", - указали в пресс-службе.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
2024-03-02T11:24
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930662639_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61a5a947d164c3a1d367d4d9b517e631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, видео, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение беспилотника в Петербурге
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА новости в пресс-службе администрации губернатора.
2024-03-02T11:24
true
PT0M34S
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду

Жителей поврежденных при ЧП в Петербурге квартир временно разместили в детсаду

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА новости в пресс-службе администрации губернатора.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
"Жители пока размещены в детсаду, накормлены, там работают психологи, соцработники и врачи", - указали в пресс-службе.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПадение беспилотника в Петербурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала