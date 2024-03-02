https://ria.ru/20240302/peterburg-1930663638.html

Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду

Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду - РИА Новости, 02.03.2024

Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду

Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:24

2024-03-02T11:24

2024-03-02T14:24

происшествия

санкт-петербург

падение беспилотника в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930662639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a6be6bec6e7cc5c7cbe4754e85a5be0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА новости в пресс-службе администрации губернатора.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил."Жители пока размещены в детсаду, накормлены, там работают психологи, соцработники и врачи", - указали в пресс-службе.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге Кадры с места взрыв 2024-03-02T11:24 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, видео, падение беспилотника в петербурге