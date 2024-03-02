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Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду - РИА Новости, 02.03.2024
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду
Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:24
2024-03-02T11:24
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА новости в пресс-службе администрации губернатора.Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил."Жители пока размещены в детсаду, накормлены, там работают психологи, соцработники и врачи", - указали в пресс-службе.
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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
2024-03-02T11:24
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происшествия, санкт-петербург, видео, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение беспилотника в Петербурге
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жители пострадавших при ЧП квартир в Красногвардейском районе Петербурга пока размещены в детском саду, там находятся психологи, соцработники, сообщили РИА новости в пресс-службе администрации губернатора.
2024-03-02T11:24
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PT0M34S
Жителей квартир, поврежденных при ЧП в Петербурге, разместили в детсаду
Жителей поврежденных при ЧП в Петербурге квартир временно разместили в детсаду