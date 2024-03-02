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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
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11:13 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html
Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024
Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T11:13
2024-03-02T14:24
санкт-петербург
происшествия
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.&quot;За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс&quot;, — уточнили в ведомстве.По словам очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника.На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных."Первая бригада медиков прибыла через десять минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков", — уточнили в комитете по здравоохранению.В пресс-службе губернатора Петербурга сообщили РИА Новости, что жителей пострадавших квартир пока разместили в детском саду, там работают психологи, соцработники и врачи. Эвакуированных обеспечили питанием.Утром губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Причины произошедшего он не объяснил. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет.Жителей поврежденных квартир эвакуировали. Беглов возглавил оперативный штаб.
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60
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60
Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте
Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома
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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
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РИА Новости
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60
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санкт-петербург, происшествия, видео, падение беспилотника в петербурге
Санкт-Петербург, Происшествия, Падение беспилотника в Петербурге
Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.
2024-03-02T11:13
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Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

Шесть человек обратились за медпомощью после падения дрона в Петербурге

© AFP 2024 / STRINGERМесто происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AFP 2024 / STRINGER
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.
«

"За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", — уточнили в ведомстве.

По словам очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника.
На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных.
"Первая бригада медиков прибыла через десять минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков", — уточнили в комитете по здравоохранению.
В пресс-службе губернатора Петербурга сообщили РИА Новости, что жителей пострадавших квартир пока разместили в детском саду, там работают психологи, соцработники и врачи. Эвакуированных обеспечили питанием.
Утром губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Причины произошедшего он не объяснил. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет.
Жителей поврежденных квартир эвакуировали. Беглов возглавил оперативный штаб.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияПадение беспилотника в Петербурге
 
 
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