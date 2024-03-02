https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html

Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге - РИА Новости, 02.03.2024

Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге

Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:13

2024-03-02T11:13

2024-03-02T14:24

санкт-петербург

происшествия

падение беспилотника в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Шесть человек обратились к медикам после ЧП на Пискаревском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города."За помощью к специалистам обратились шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", — уточнили в ведомстве.По словам очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника.На месте происшествия на Пискаревском проспекте работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационных."Первая бригада медиков прибыла через десять минут после вызова. На месте ЧП постоянно находится необходимое число медиков", — уточнили в комитете по здравоохранению.В пресс-службе губернатора Петербурга сообщили РИА Новости, что жителей пострадавших квартир пока разместили в детском саду, там работают психологи, соцработники и врачи. Эвакуированных обеспечили питанием.Утром губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Причины произошедшего он не объяснил. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет.Жителей поврежденных квартир эвакуировали. Беглов возглавил оперативный штаб.

санкт-петербург

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Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома 2024-03-02T11:13 true PT0M31S

Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге Кадры с места взрыв 2024-03-02T11:13 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, происшествия, видео, падение беспилотника в петербурге