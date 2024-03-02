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Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник
Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник - РИА Новости, 02.03.2024
Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник
Жительница Красногвардейском района Петербурга Элеонора Демидова, где в результате ЧП пострадали балконы, рассказала РИА Новости о громком взрыве утром у... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:38
2024-03-02T10:38
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение беспилотника в петербурге
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жительница Красногвардейском района Петербурга Элеонора Демидова, где в результате ЧП пострадали балконы, рассказала РИА Новости о громком взрыве утром у соседнего дома, по ее словам, это был взрыв беспилотника. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. "В 6.45-6.50 был огромный взрыв, по звуку это был очень мощный взрыв. Сначала подумала, что заправка взорвалась, потом подумали, что газ. А оказалось, что беспилотник... Ничего не видно было из окна. Потом увидели одну реанимацию, вторую, потом остальные машины", - рассказала РИА Новости Демидова.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение беспилотника в Петербурге
Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник
Жительница Петербурга рассказала о взрыве при ЧП, по ее словам, это был дрон