https://ria.ru/20240302/peterburg-1930657194.html

Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник

Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник - РИА Новости, 02.03.2024

Жительница Петербурга заявила, что причиной ЧП был беспилотник

Жительница Красногвардейском района Петербурга Элеонора Демидова, где в результате ЧП пострадали балконы, рассказала РИА Новости о громком взрыве утром у... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T10:38

2024-03-02T10:38

2024-03-02T14:24

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение беспилотника в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930650114_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_6f35f323d5687aba8349090fc7209a90.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жительница Красногвардейском района Петербурга Элеонора Демидова, где в результате ЧП пострадали балконы, рассказала РИА Новости о громком взрыве утром у соседнего дома, по ее словам, это был взрыв беспилотника. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. "В 6.45-6.50 был огромный взрыв, по звуку это был очень мощный взрыв. Сначала подумала, что заправка взорвалась, потом подумали, что газ. А оказалось, что беспилотник... Ничего не видно было из окна. Потом увидели одну реанимацию, вторую, потом остальные машины", - рассказала РИА Новости Демидова.

санкт-петербург

красногвардейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение беспилотника в петербурге