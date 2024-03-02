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При ЧП в жилом доме в Петербурге повреждена часть балконов - РИА Новости, 02.03.2024
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10:33 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930656329.html
При ЧП в жилом доме в Петербурге повреждена часть балконов
При ЧП в жилом доме в Петербурге повреждена часть балконов - РИА Новости, 02.03.2024
При ЧП в жилом доме в Петербурге повреждена часть балконов
Часть балконов повреждена, выбиты стекла в пятиэтажном жилом доме в Петербурге, где произошло ЧП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:33
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Часть балконов повреждена, выбиты стекла в пятиэтажном жилом доме в Петербурге, где произошло ЧП, передает корреспондент РИА Новости. В жилом доме на Пискаревском проспекте повреждены балконы, частично выбиты стекла. Также частично выбиты стекла в некоторых соседних домах. В настоящее время близко к дому никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, другие ведомства. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930646147.html
санкт-петербург
красногвардейский район
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение беспилотника в Петербурге
При ЧП в жилом доме в Петербурге повреждена часть балконов

В пятиэтажном жилом доме в Петербурге, где произошло ЧП, повреждены балконы

© AFP 2024 / STRINGERМесто происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AFP 2024 / STRINGER
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Часть балконов повреждена, выбиты стекла в пятиэтажном жилом доме в Петербурге, где произошло ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
В жилом доме на Пискаревском проспекте повреждены балконы, частично выбиты стекла. Также частично выбиты стекла в некоторых соседних домах.
В настоящее время близко к дому никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, другие ведомства.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районАлександр БегловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Падение беспилотника в Петербурге
 
 
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