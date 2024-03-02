https://ria.ru/20240302/peterburg-1930646147.html

В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП

В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП - РИА Новости, 02.03.2024

В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП

В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:09

2024-03-02T09:09

2024-03-02T14:24

происшествия

санкт-петербург

падение беспилотника в петербурге

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram."На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет", — написал он.Жителей поврежденных квартир эвакуировали.Причины произошедшего Беглов не объяснил."Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", — добавил губернатор.Беглов возглавил оперативный штаб.Как уточнил корреспондент РИА Новости, в пятиэтажном жилом доме на Пискаревском проспекте повреждены балконы, частично выбиты стекла. Также частично выбило окна в некоторых соседних домах.Сейчас близко к дому никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, другие ведомства.

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, падение беспилотника в петербурге