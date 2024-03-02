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В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП - РИА Новости, 02.03.2024
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09:09 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930646147.html
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП - РИА Новости, 02.03.2024
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП
В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:09
2024-03-02T14:24
происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram."На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет", — написал он.Жителей поврежденных квартир эвакуировали.Причины произошедшего Беглов не объяснил."Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", — добавил губернатор.Беглов возглавил оперативный штаб.Как уточнил корреспондент РИА Новости, в пятиэтажном жилом доме на Пискаревском проспекте повреждены балконы, частично выбиты стекла. Также частично выбило окна в некоторых соседних домах.Сейчас близко к дому никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, другие ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение беспилотника в Петербурге
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП

В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП, жертв нет

© AFP 2024 / STRINGERМесто происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AFP 2024 / STRINGER
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram.
«
"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет", — написал он.
Жителей поврежденных квартир эвакуировали.
Причины произошедшего Беглов не объяснил.
"Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", — добавил губернатор.
Беглов возглавил оперативный штаб.
Как уточнил корреспондент РИА Новости, в пятиэтажном жилом доме на Пискаревском проспекте повреждены балконы, частично выбиты стекла. Также частично выбило окна в некоторых соседних домах.
Сейчас близко к дому никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, другие ведомства.
© AFP 2024 / STRINGERМесто происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AFP 2024 / STRINGER
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПадение беспилотника в Петербурге
 
 
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