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В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП - РИА Новости, 02.03.2024
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП
В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T09:09
2024-03-02T09:09
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
падение беспилотника в петербурге
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram."На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет", — написал он.Жителей поврежденных квартир эвакуировали.Причины произошедшего Беглов не объяснил."Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", — добавил губернатор.Беглов возглавил оперативный штаб.Как уточнил корреспондент РИА Новости, в пятиэтажном жилом доме на Пискаревском проспекте повреждены балконы, частично выбиты стекла. Также частично выбило окна в некоторых соседних домах.Сейчас близко к дому никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, другие ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение беспилотника в Петербурге
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП
В Петербурге в двух домах повреждено остекление в результате ЧП, жертв нет
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
В Красногвардейском районе Петербурга при ЧП пострадало остекление балконов двух домов, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram
.
«
"На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет", — написал он.
Жителей поврежденных квартир эвакуировали.
Причины произошедшего Беглов
не объяснил.
"Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", — добавил губернатор.
Беглов возглавил оперативный штаб.
Как уточнил корреспондент РИА Новости, в пятиэтажном жилом доме на Пискаревском проспекте повреждены балконы, частично выбиты стекла. Также частично выбило окна в некоторых соседних домах.
Сейчас близко к дому никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, другие ведомства.