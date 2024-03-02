https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774285.html
Патриарх Кирилл не исключил отмены традиционной семьи в Европе
Патриарх Кирилл не исключил отмены традиционной семьи в Европе - РИА Новости, 02.03.2024
Патриарх Кирилл не исключил отмены традиционной семьи в Европе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, не исключил возможности "отмены" в будущем традиционной семьи в... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:21
2024-03-02T23:21
2024-03-02T23:21
религия
европа
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, не исключил возможности "отмены" в будущем традиционной семьи в странах Евросоюза. "А почему нет? А что его будет сдерживать? Если уже сейчас практически отменяется и семья, и традиционные ценности - и Европейский союз ведь не разрушается, потому что главным для многих является не идея, не религия, а утилитарные условия. Хорошо живем, много потребляем - и достаточно", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Евросоюз "отменить" традиционную семью на всей своей территории. Он пожелал грекам, в стране которых недавно были разрешены однополые браки, духовной силы. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930766179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Религия, Европа, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Патриарх Кирилл не исключил отмены традиционной семьи в Европе
Патриарх Кирилл: в будущем традиционной семьи в странах Евросоюза может не быть
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, не исключил возможности "отмены" в будущем традиционной семьи в странах Евросоюза.
"А почему нет? А что его будет сдерживать? Если уже сейчас практически отменяется и семья, и традиционные ценности - и Европейский союз ведь не разрушается, потому что главным для многих является не идея, не религия, а утилитарные условия. Хорошо живем, много потребляем - и достаточно", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Евросоюз "отменить" традиционную семью на всей своей территории.
Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ
Он пожелал грекам, в стране которых недавно были разрешены однополые браки, духовной силы.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание
" на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.