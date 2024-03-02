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Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о пожаре в доме после взрыва - РИА Новости, 02.03.2024
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10:43 02.03.2024 (обновлено: 14:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/ocheviditsa-1930657427.html
Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о пожаре в доме после взрыва
Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о пожаре в доме после взрыва - РИА Новости, 02.03.2024
Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о пожаре в доме после взрыва
Жительница Красногвардейском района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после взрыва выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T10:43
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жительница Красногвардейском района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после взрыва выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. По слова Поздняковой, во время ЧП она спала и проснулась после взрыва. "Примерно в 7 утра. Тряхануло. Дочь, внучка проснулись от взрыва. Выбежали на улице. Сильного пожара не было. На втором этаже на балконе (соседнего дома - ред.) небольшое пламя, небольшой очаг. Слава богу, обошлось", - сказала женщина.
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353
60
353
60
Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте
Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома
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Кадры с места взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге
Кадры с места взрыв
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РИА Новости
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353
60
происшествия, санкт-петербург, видео, падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение беспилотника в Петербурге
Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о пожаре в доме после взрыва
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жительница Красногвардейском района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после взрыва выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома.
2024-03-02T10:43
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PT0M31S
Очевидица ЧП в Петербурге рассказала о пожаре в доме после взрыва

Жительница Петербурга заявила, что после взрыва увидела небольшое пламя в доме

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Жительница Красногвардейском района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после взрыва выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление двух балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
По слова Поздняковой, во время ЧП она спала и проснулась после взрыва. "Примерно в 7 утра. Тряхануло. Дочь, внучка проснулись от взрыва. Выбежали на улице. Сильного пожара не было. На втором этаже на балконе (соседнего дома - ред.) небольшое пламя, небольшой очаг. Слава богу, обошлось", - сказала женщина.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПадение беспилотника в Петербурге
 
 
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