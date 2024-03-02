https://ria.ru/20240302/lavrov-1930695535.html

Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку

Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку - РИА Новости, 02.03.2024

Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку

Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T14:37

2024-03-02T14:37

2024-03-02T15:09

баку

ереван

азербайджан

сергей лавров

в мире

армения

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Они (Азербайджан - ред.) подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые был приняты между Арменией, Россией и Азербайджаном на высшем уровне. И в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии Российской Федерации, и в отношении подготовки мирного договора" - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.Лавров добавил, что прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности.

https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html

баку

ереван

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

баку, ереван, азербайджан, сергей лавров, в мире, армения