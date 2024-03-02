https://ria.ru/20240302/lavrov-1930695535.html
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку
Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:37
2024-03-02T14:37
2024-03-02T15:09
баку
ереван
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сергей лавров
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армения
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Они (Азербайджан - ред.) подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые был приняты между Арменией, Россией и Азербайджаном на высшем уровне. И в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии Российской Федерации, и в отношении подготовки мирного договора" - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.Лавров добавил, что прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности.
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, ереван, азербайджан, сергей лавров, в мире, армения
Баку, Ереван, Азербайджан, Сергей Лавров, В мире, Армения
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку
Лавров: Азербайджан готов решать вопрос мирного договора с Арменией
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Они (Азербайджан - ред.) подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые был приняты между Арменией, Россией и Азербайджаном на высшем уровне. И в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии Российской Федерации, и в отношении подготовки мирного договора" - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.
Лавров добавил, что прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности.
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