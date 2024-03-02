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Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку - РИА Новости, 02.03.2024
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14:37 02.03.2024 (обновлено: 15:09 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930695535.html
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку - РИА Новости, 02.03.2024
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку
Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T14:37
2024-03-02T15:09
баку
ереван
азербайджан
сергей лавров
в мире
армения
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Они (Азербайджан - ред.) подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые был приняты между Арменией, Россией и Азербайджаном на высшем уровне. И в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии Российской Федерации, и в отношении подготовки мирного договора" - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.Лавров добавил, что прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности.
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
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баку, ереван, азербайджан, сергей лавров, в мире, армения
Баку, Ереван, Азербайджан, Сергей Лавров, В мире, Армения
Лавров рассказал, от чего будут зависеть отношения между Ереваном и Баку

Лавров: Азербайджан готов решать вопрос мирного договора с Арменией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости. Азербайджан подтверждает готовность решать вопрос мирного договора с Арменией на основе трехсторонних заявлений от 2020 года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Они (Азербайджан - ред.) подтверждают свою готовность решать все вопросы в соответствии с серией трехсторонних заявлений, которые был приняты между Арменией, Россией и Азербайджаном на высшем уровне. И в том, что касается разблокирования всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии Российской Федерации, и в отношении подготовки мирного договора" - сказал министр на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.
Лавров добавил, что прогресс в отношениях между Баку и Ереваном будет зависеть от того, насколько честно будут выполняться трехсторонние договоренности.
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БакуЕреванАзербайджанСергей ЛавровВ миреАрмения
 
 
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