https://ria.ru/20240302/kompensatsiya-1930686584.html
Всем пострадавшим при ЧП в Петербурге выплатят компенсацию
Всем пострадавшим при ЧП в Петербурге выплатят компенсацию - РИА Новости, 02.03.2024
Всем пострадавшим при ЧП в Петербурге выплатят компенсацию
Всем пострадавшим после ЧП в Красногвардейском районе будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:43
2024-03-02T13:43
2024-03-02T14:24
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение беспилотника в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Всем пострадавшим после ЧП в Красногвардейском районе будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города, сообщает пресс-служба правительства Петербурга. "Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение беспилотника в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение беспилотника в Петербурге
Всем пострадавшим при ЧП в Петербурге выплатят компенсацию
Всем пострадавшим из-за ЧП в Петербурге выплатят компенсацию