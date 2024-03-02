https://ria.ru/20240302/kompensatsiya-1930686584.html

Всем пострадавшим при ЧП в Петербурге выплатят компенсацию

Всем пострадавшим при ЧП в Петербурге выплатят компенсацию - РИА Новости, 02.03.2024

Всем пострадавшим при ЧП в Петербурге выплатят компенсацию

Всем пострадавшим после ЧП в Красногвардейском районе будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:43

2024-03-02T13:43

2024-03-02T14:24

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение беспилотника в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930687927_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_9ec0d4a836b75a16ba0ddf2b0f894084.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Всем пострадавшим после ЧП в Красногвардейском районе будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города, сообщает пресс-служба правительства Петербурга. "Пострадавшие обеспечены питанием и всем необходимым. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения будут устранены за счет города", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что ЧП произошло в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых структур. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил.

санкт-петербург

красногвардейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение беспилотника в петербурге