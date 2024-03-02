https://ria.ru/20240302/khamas-1930680134.html

ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем

ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем - РИА Новости, 02.03.2024

ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем

В палестинском движении ХАМАС готовы к продолжению переговоров с Израилем через посредников, в случае если будет достигнута договорённость о прекращении огня,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:10

2024-03-02T13:10

2024-03-02T13:19

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

муса абу марзук

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС готовы к продолжению переговоров с Израилем через посредников, в случае если будет достигнута договорённость о прекращении огня, однако, Израиль к этому не готов, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Если будет прекращение огня, будут переговоры (с Израилем - ред.), но не прямые, а через посредников. Но наш приоритет - восстановление сектора Газа, предоставление гуманитарной помощи и освобождение пленных с обеих сторон. И после этого можно начать переговоры, тоже через посредников", - сказал Марзук. "Но вопрос в том, что Израиль этого не хочет, потому что не хочет создания палестинского государства, потому что против создания двух государств и выступает за изгнание палестинцев на Синай и в Иорданию. Проблема в их идеологии", - добавил он.

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, муса абу марзук