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ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем - РИА Новости, 02.03.2024
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13:10 02.03.2024 (обновлено: 13:19 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/khamas-1930680134.html
ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем
ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем - РИА Новости, 02.03.2024
ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем
В палестинском движении ХАМАС готовы к продолжению переговоров с Израилем через посредников, в случае если будет достигнута договорённость о прекращении огня,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T13:10
2024-03-02T13:19
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
муса абу марзук
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС готовы к продолжению переговоров с Израилем через посредников, в случае если будет достигнута договорённость о прекращении огня, однако, Израиль к этому не готов, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Если будет прекращение огня, будут переговоры (с Израилем - ред.), но не прямые, а через посредников. Но наш приоритет - восстановление сектора Газа, предоставление гуманитарной помощи и освобождение пленных с обеих сторон. И после этого можно начать переговоры, тоже через посредников", - сказал Марзук. "Но вопрос в том, что Израиль этого не хочет, потому что не хочет создания палестинского государства, потому что против создания двух государств и выступает за изгнание палестинцев на Синай и в Иорданию. Проблема в их идеологии", - добавил он.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, муса абу марзук
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Муса Абу Марзук
ХАМАС заявило о готовности продолжать переговоры с Израилем

ХАМАС готово к продолжению переговоров с Израилем после прекращения огня в Газе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМуса Абу Марзук
Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Муса Абу Марзук. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС готовы к продолжению переговоров с Израилем через посредников, в случае если будет достигнута договорённость о прекращении огня, однако, Израиль к этому не готов, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Если будет прекращение огня, будут переговоры (с Израилем - ред.), но не прямые, а через посредников. Но наш приоритет - восстановление сектора Газа, предоставление гуманитарной помощи и освобождение пленных с обеих сторон. И после этого можно начать переговоры, тоже через посредников", - сказал Марзук.
"Но вопрос в том, что Израиль этого не хочет, потому что не хочет создания палестинского государства, потому что против создания двух государств и выступает за изгнание палестинцев на Синай и в Иорданию. Проблема в их идеологии", - добавил он.
 
ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильМуса Абу Марзук
 
 
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