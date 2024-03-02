https://ria.ru/20240302/khamas-1930678089.html

В ХАМАС заявили, что теряют доверие к Израилю

В ХАМАС заявили, что теряют доверие к Израилю - РИА Новости, 02.03.2024

В ХАМАС заявили, что теряют доверие к Израилю

Договоренность о перемирии в секторе Газа не достигнута, палестинское движение ХАМАС теряет доверие к израильским властям, заявил заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T13:00

2024-03-02T13:00

2024-03-02T13:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Договоренность о перемирии в секторе Газа не достигнута, палестинское движение ХАМАС теряет доверие к израильским властям, заявил заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "До сих пока нет решения по этому вопросу. В "формате Парижа" американцы предлагали свой вариант, который противоречат нашим интересам, и движение отказалось его принимать и предложило свой вариант. Пока нет договоренности в этом вопросе", - сказал Марзук. Он пояснил, что движение ХАМАС отвергло предложение США, "потому что американцы просто хотят освободить пленных и дальше продолжать войну". "А мы хотим прекратить огонь, предоставить гуманитарную помощь, вернуть людей, перемещенных на юг, в их дома на севере и восстановить сектор Газа", - отметил он. По его словам, гибель мирных жителей, получавших гуманитарную помощь в секторе Газа, "прерывает все усилия в этом контексте (достижения сделки - ред.), потому что мы теряем доверие к ним, его нет". "Мы ведем переговоры и договариваемся, что нужно предоставить помощь людям. Но в то время как они получают эту помощь, их бомбят", - добавил Марзук. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240302/khamas-1930676808.html

https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, муса абу марзук, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году