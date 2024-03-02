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ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта - РИА Новости, 02.03.2024
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12:52 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/khamas-1930676808.html
ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта
ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта - РИА Новости, 02.03.2024
ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта
ХАМАС настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:52
2024-03-02T12:52
в мире
россия
сша
израиль
муса абу марзук
хамас
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ХАМАС настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы хотим, чтобы Россия стала главным игроком в противовесе США и Израилю. Мы призываем и предлагаем, чтобы за Россией стоял ряд стран, которые будут поддерживать Россию в этом. И мы будем стараться достичь этой цели, для достижения равновесия в этом вопросе (урегулирования)", - сказал Марзук.
https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html
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в мире, россия, сша, израиль, муса абу марзук, хамас
В мире, Россия, США, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС
ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта

ХАМАС хочет, чтобы Россия играла главную роль в переговорах в противовес США

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЧлены ХАМАС
Члены ХАМАС - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Члены ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ХАМАС настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Мы хотим, чтобы Россия стала главным игроком в противовесе США и Израилю. Мы призываем и предлагаем, чтобы за Россией стоял ряд стран, которые будут поддерживать Россию в этом. И мы будем стараться достичь этой цели, для достижения равновесия в этом вопросе (урегулирования)", - сказал Марзук.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В ХАМАС назвали условие для обмена пленными с Израилем
Вчера, 12:19
 
В миреРоссияСШАИзраильМуса Абу МарзукХАМАС
 
 
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