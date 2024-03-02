https://ria.ru/20240302/khamas-1930676808.html

ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта

ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта - РИА Новости, 02.03.2024

ХАМАС настаивает, чтобы Россия играла главную роль в решении конфликта

ХАМАС настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:52

2024-03-02T12:52

2024-03-02T12:52

в мире

россия

сша

израиль

муса абу марзук

хамас

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ХАМАС настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, в противовес США и Израилю, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Мы хотим, чтобы Россия стала главным игроком в противовесе США и Израилю. Мы призываем и предлагаем, чтобы за Россией стоял ряд стран, которые будут поддерживать Россию в этом. И мы будем стараться достичь этой цели, для достижения равновесия в этом вопросе (урегулирования)", - сказал Марзук.

https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html

россия

сша

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, израиль, муса абу марзук, хамас