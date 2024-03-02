https://ria.ru/20240302/khamas-1930675961.html

В ХАМАС высказались о создании единого правительства Палестины

В ХАМАС высказались о создании единого правительства Палестины - РИА Новости, 02.03.2024

В ХАМАС высказались о создании единого правительства Палестины

В палестинском движении ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:44

2024-03-02T12:44

2024-03-02T12:44

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, комментируя итоги прошедшей межпалестинской встречи. Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля-1 марта. По итогам стороны приняли совместное заявление. "Речь, конечно, шла об образовании правительства единства, правительства консенсуса. Но есть некоторые различия по этому вопросу между палестинскими партиями, поэтому этот вопрос было решено немного отложить, чтобы оформить свои мысли и договориться со всеми о форме и о том, как это можно сделать в ближайшее время",- сказал он. По словам замглавы политбюро ХАМАС, палестинские фракции в Москве договорились о том, что продолжат переговоры. "Нет, конечно, они (разногласия) преодолимы, и мы надеемся, что сможем преодолеть все сложности. Проблема главная - во внешнем вмешательстве США и Израиля в палестинские дела и все недостижимые цели в наших переговорах именно из-за этого вмешательства", - пояснил Марзук. Отвечая на вопрос есть ли уже договорённость о том, когда и где может пройти такая встреча, Марзук отметил, что это должно произойти "в ближайшем будущем". "В итоговом заявлении отражено, что это будет в Москве и может быть в другом месте, но есть вероятность, что в Москве. Глава МИД России нас пригласил, чтобы продолжить эти переговоры в Москве. Главный пункт обсуждений - это механизм создания правительства и его ответственность",- добавил он. "У нас будет продолжение этих переговоров, чтобы создать национальное правительство и уже решать остальные проблемы, которые заслуживают внимания и обсуждения. Поэтому вопрос создания правительства будет обсуждаться на ближайшей встрече", - заключил Марзук.

https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html

https://ria.ru/20240301/peregovory-1930608460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, палестина, сша, муса абу марзук, хамас