https://ria.ru/20240302/khamas-1930675961.html
В ХАМАС высказались о создании единого правительства Палестины
В ХАМАС высказались о создании единого правительства Палестины - РИА Новости, 02.03.2024
В ХАМАС высказались о создании единого правительства Палестины
В палестинском движении ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T12:44
2024-03-02T12:44
2024-03-02T12:44
в мире
москва
палестина
сша
муса абу марзук
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_0:372:5113:3248_1920x0_80_0_0_78ad2c451304adfe25b2b4a1b2668f02.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, комментируя итоги прошедшей межпалестинской встречи. Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля-1 марта. По итогам стороны приняли совместное заявление. "Речь, конечно, шла об образовании правительства единства, правительства консенсуса. Но есть некоторые различия по этому вопросу между палестинскими партиями, поэтому этот вопрос было решено немного отложить, чтобы оформить свои мысли и договориться со всеми о форме и о том, как это можно сделать в ближайшее время",- сказал он. По словам замглавы политбюро ХАМАС, палестинские фракции в Москве договорились о том, что продолжат переговоры. "Нет, конечно, они (разногласия) преодолимы, и мы надеемся, что сможем преодолеть все сложности. Проблема главная - во внешнем вмешательстве США и Израиля в палестинские дела и все недостижимые цели в наших переговорах именно из-за этого вмешательства", - пояснил Марзук. Отвечая на вопрос есть ли уже договорённость о том, когда и где может пройти такая встреча, Марзук отметил, что это должно произойти "в ближайшем будущем". "В итоговом заявлении отражено, что это будет в Москве и может быть в другом месте, но есть вероятность, что в Москве. Глава МИД России нас пригласил, чтобы продолжить эти переговоры в Москве. Главный пункт обсуждений - это механизм создания правительства и его ответственность",- добавил он. "У нас будет продолжение этих переговоров, чтобы создать национальное правительство и уже решать остальные проблемы, которые заслуживают внимания и обсуждения. Поэтому вопрос создания правительства будет обсуждаться на ближайшей встрече", - заключил Марзук.
https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html
https://ria.ru/20240301/peregovory-1930608460.html
москва
палестина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101338/43/1013384356_192:0:4523:3248_1920x0_80_0_0_5aa1bce3ee1b991421a8d40bcae120ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, палестина, сша, муса абу марзук, хамас
В мире, Москва, Палестина, США, Муса Абу Марзук, ХАМАС
В ХАМАС высказались о создании единого правительства Палестины
ХАМАС не видит непреодолимых разногласий для единого правительства Палестины
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС не видят непреодолимых разногласий с другими фракциями для создания единого правительства Палестины, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, комментируя итоги прошедшей межпалестинской встречи.
Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве
29 февраля-1 марта. По итогам стороны приняли совместное заявление.
В ХАМАС назвали условие для обмена пленными с Израилем
"Речь, конечно, шла об образовании правительства единства, правительства консенсуса. Но есть некоторые различия по этому вопросу между палестинскими партиями, поэтому этот вопрос было решено немного отложить, чтобы оформить свои мысли и договориться со всеми о форме и о том, как это можно сделать в ближайшее время",- сказал он.
По словам замглавы политбюро ХАМАС, палестинские фракции в Москве договорились о том, что продолжат переговоры.
"Нет, конечно, они (разногласия) преодолимы, и мы надеемся, что сможем преодолеть все сложности. Проблема главная - во внешнем вмешательстве США
и Израиля
в палестинские дела и все недостижимые цели в наших переговорах именно из-за этого вмешательства", - пояснил Марзук.
Отвечая на вопрос есть ли уже договорённость о том, когда и где может пройти такая встреча, Марзук отметил, что это должно произойти "в ближайшем будущем".
"В итоговом заявлении отражено, что это будет в Москве и может быть в другом месте, но есть вероятность, что в Москве. Глава МИД России
нас пригласил, чтобы продолжить эти переговоры в Москве. Главный пункт обсуждений - это механизм создания правительства и его ответственность",- добавил он.
"У нас будет продолжение этих переговоров, чтобы создать национальное правительство и уже решать остальные проблемы, которые заслуживают внимания и обсуждения. Поэтому вопрос создания правительства будет обсуждаться на ближайшей встрече", - заключил Марзук.
Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке