https://ria.ru/20240302/khamas-1930671415.html

В ХАМАС назвали условие для обмена пленными с Израилем

В ХАМАС назвали условие для обмена пленными с Израилем - РИА Новости, 02.03.2024

В ХАМАС назвали условие для обмена пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово заниматься вопросом обмена заложниками, находящимися в секторе Газа, в том числе, с российским гражданством, после... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:19

2024-03-02T12:19

2024-03-02T12:24

в мире

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

муса абу марзук

оон

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово заниматься вопросом обмена заложниками, находящимися в секторе Газа, в том числе, с российским гражданством, после прекращения огня, для составления списков, которые требует Израиль, нужно остановить боевые действия, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук."Пока идет война мы не сможем помочь нашим русским друзьям передать информацию про этих людей, потому что это невозможно. Но когда будет прекращение огня, тогда мы сможем связаться и найти их", - сказал Марзук.Говоря о том, что Израиль требует от ХАМАС для начала предоставить список пленных, которые находятся в секторе Газа, Марзук обвинил власти еврейского государства в том, что они также не дают списки пленных палестинцев."Они говорят, что мы не даем списки, а на самом деле, после 7 октября они задержали несколько тысяч палестинцев в заложники и отказываются давать нам список их имен", - утверждает Марзук."Пока идет война, не может идти речь о списках, потому что мы не можем связаться с теми, у кого находятся пленные. Необходимо прекращение огня", - заключил он.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240302/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240302/izrail-1930671214.html

https://ria.ru/20240227/izrail-1929678849.html

https://ria.ru/20240229/sdelka-1930355644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, муса абу марзук, оон