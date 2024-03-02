В России до конца года заработает "Карта туриста" для иностранцев
Чернышенко: платежная "Карта туриста" для иностранцев заработает до конца года
Банкомат. Архивное фото
СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. "Карта туриста" для иностранцев заработает до конца 2024 года в России, уже работает в тестовом режиме, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Всемирном форуме молодежи.
"Она уже работает в тестовом режиме. Мы с Москвой программу запустили. В полном масштабе, я думаю, до конца года развернем", - сообщил Чернышенко.
Ранее в феврале директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что банки России начали формировать финпродукт для иностранцев и уже делают первые пилотные запуски "карты туриста".
В начале декабря прошлого года входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" сообщил, что начал оформлять банковские карты для иностранцев, причем для ее получения можно пройти онлайн регистрацию еще до приезда в Россию. Иностранные туристы могут получить бесплатную карту в столичном аэропорту "Шереметьево". В самом конце 2023 года Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что первым из российских банков выдал российскую карту "Мир" иностранному клиенту на территории другого государства – Таджикистана. Банк указал, что совместно с банком-партнером в Душанбе протестировал новую технологию, позволяющую удаленно идентифицировать клиента.
Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.