https://ria.ru/20240302/ivchenko-1930701634.html
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко - РИА Новости, 02.03.2024
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале Большой драматический театр имени Товстоногова. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:15
2024-03-02T15:15
2024-03-02T18:24
культура
новости культуры
большой драматический театр товстоногова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930701188_0:427:1757:1415_1920x0_80_0_0_16b8d8f6cbee0c4448045ceafe702468.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале Большой драматический театр имени Товстоногова."Второго марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко", — говорится в заявлении.Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске Харьковской области. В 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978-м — режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.В 1983 году артиста пригласили в БДТ в Санкт-Петербурге. Там он и служил до своей смерти.Ивченко получил звание народного артиста Украинской ССР в 1980 году, народного артиста России — в 1994-м.Помимо участия в спектаклях БДТ, актер снимался в фильмах и сериалах.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930701188_0:348:1758:1666_1920x0_80_0_0_64e7b0a71ebba0f3d989bfd86a692158.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большой драматический театр товстоногова
Культура, Новости культуры, Большой драматический театр Товстоногова
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
На 85-м году жизни умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости.
Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале
Большой драматический театр имени Товстоногова.
"Второго марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко", — говорится в заявлении.
Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске Харьковской области
. В 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978-м — режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.
В 1983 году артиста пригласили в БДТ в Санкт-Петербурге
. Там он и служил до своей смерти.
Ивченко получил звание народного артиста Украинской ССР в 1980 году, народного артиста России — в 1994-м.
Помимо участия в спектаклях БДТ, актер снимался в фильмах и сериалах.