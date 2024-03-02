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Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко - РИА Новости, 02.03.2024
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Культура
 
15:15 02.03.2024 (обновлено: 18:24 02.03.2024)
https://ria.ru/20240302/ivchenko-1930701634.html
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко - РИА Новости, 02.03.2024
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко
Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале Большой драматический театр имени Товстоногова. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T15:15
2024-03-02T18:24
культура
новости культуры
большой драматический театр товстоногова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале Большой драматический театр имени Товстоногова."Второго марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко", — говорится в заявлении.Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске Харьковской области. В 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978-м — режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.В 1983 году артиста пригласили в БДТ в Санкт-Петербурге. Там он и служил до своей смерти.Ивченко получил звание народного артиста Украинской ССР в 1980 году, народного артиста России — в 1994-м.Помимо участия в спектаклях БДТ, актер снимался в фильмах и сериалах.
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новости культуры, большой драматический театр товстоногова
Культура, Новости культуры, Большой драматический театр Товстоногова
Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко

На 85-м году жизни умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко

© Алексей ДаничевАктер Валерий Ивченко
Актер Валерий Ивченко
© Алексей Даничев
Актер Валерий Ивченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале Большой драматический театр имени Товстоногова.
"Второго марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко", — говорится в заявлении.
Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске Харьковской области. В 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978-м — режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.
В 1983 году артиста пригласили в БДТ в Санкт-Петербурге. Там он и служил до своей смерти.
Ивченко получил звание народного артиста Украинской ССР в 1980 году, народного артиста России — в 1994-м.
Помимо участия в спектаклях БДТ, актер снимался в фильмах и сериалах.
 
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