https://ria.ru/20240302/ivchenko-1930701634.html

Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко

Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко - РИА Новости, 02.03.2024

Умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко

Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале Большой драматический театр имени Товстоногова. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T15:15

2024-03-02T15:15

2024-03-02T18:24

культура

новости культуры

большой драматический театр товстоногова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Народный артист России и Украины Валерий Ивченко умер в возрасте 84 лет, сообщил в телеграм-канале Большой драматический театр имени Товстоногова."Второго марта ушел из жизни артист БДТ им. Г. А. Товстоногова, народный артист России и Украины Валерий Михайлович Ивченко", — говорится в заявлении.Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске Харьковской области. В 1961 году он окончил студию при Харьковском драмтеатре имени Шевченко, в 1978-м — режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.В 1983 году артиста пригласили в БДТ в Санкт-Петербурге. Там он и служил до своей смерти.Ивченко получил звание народного артиста Украинской ССР в 1980 году, народного артиста России — в 1994-м.Помимо участия в спектаклях БДТ, актер снимался в фильмах и сериалах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, большой драматический театр товстоногова