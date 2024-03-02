Рейтинг@Mail.ru
Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 02.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/irak-1930627528.html
Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 02.03.2024
Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Ирак готов выступить в роли посредника между Россией и Украиной при наличии просьбы от Москвы и Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T03:06
2024-03-02T03:06
в мире
россия
украина
москва
фуад хусейн
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586039889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_865bb9042440315012a93fd87cb0732e.jpg
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Ирак готов выступить в роли посредника между Россией и Украиной при наличии просьбы от Москвы и Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.Министр напомнил, что входил в состав контактной группы, сформированной Лигой арабских государств. Группа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генеральный секретарь региональной организации, была создана в марте 2022 года."Данная группа была призвана контактировать с обеими сторонами и обеспечить посредничество. Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать между сторонами, однако условия были крайне сложными", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF)."Если обе стороны обратятся к нам с просьбой о посредничестве, мы предпримем шаги в этом направлении", - подчеркнул Хусейн.Турция готова вновь принять в Стамбуле переговоры между РФ и Украиной, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240219/konflikt-1928321868.html
https://ria.ru/20240208/irak-1926208241.html
https://ria.ru/20240302/diplomatiya-1930617822.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586039889_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_29d1b4abccc94fb37241933152a887a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, фуад хусейн, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, лига арабских государств
В мире, Россия, Украина, Москва, Фуад Хусейн, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Лига арабских государств
Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Глава МИД Ирака Хусейн: Багдад готов к посредничеству между Москвой и Киевом

© AP Photo / Susan WalshМинистр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Ирак готов выступить в роли посредника между Россией и Украиной при наличии просьбы от Москвы и Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
Министр напомнил, что входил в состав контактной группы, сформированной Лигой арабских государств. Группа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генеральный секретарь региональной организации, была создана в марте 2022 года.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Индия допустила возможность посредничества между Россией и Украиной
19 февраля, 19:36
"Данная группа была призвана контактировать с обеими сторонами и обеспечить посредничество. Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать между сторонами, однако условия были крайне сложными", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
"Если обе стороны обратятся к нам с просьбой о посредничестве, мы предпримем шаги в этом направлении", - подчеркнул Хусейн.
Турция готова вновь принять в Стамбуле переговоры между РФ и Украиной, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия готова помогать Ираку укреплять силовые структуры, заявил МИД
8 февраля, 16:14
Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Президент Болгарии назвал дипломатию единственным путем для мира в Европе
00:13
 
В миреРоссияУкраинаМоскваФуад ХусейнВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала