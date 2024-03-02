Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Глава МИД Ирака Хусейн: Багдад готов к посредничеству между Москвой и Киевом
© AP Photo / Susan WalshМинистр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн
© AP Photo / Susan Walsh
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн . Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 2 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Ирак готов выступить в роли посредника между Россией и Украиной при наличии просьбы от Москвы и Киева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
Министр напомнил, что входил в состав контактной группы, сформированной Лигой арабских государств. Группа, в которую входят министры иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также генеральный секретарь региональной организации, была создана в марте 2022 года.
"Данная группа была призвана контактировать с обеими сторонами и обеспечить посредничество. Мы посещали Москву и встречались с министром иностранных дел РФ, в Варшаве мы встретились с главой МИД Украины и выступили с предложением посредничать между сторонами, однако условия были крайне сложными", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье (ADF).
"Если обе стороны обратятся к нам с просьбой о посредничестве, мы предпримем шаги в этом направлении", - подчеркнул Хусейн.
Турция готова вновь принять в Стамбуле переговоры между РФ и Украиной, заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ.
Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.