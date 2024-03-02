https://ria.ru/20240302/germaniya-1930668582.html

Немецкий политик назвал запись переговоров об ударе по России подлинной

Немецкий политик назвал запись переговоров об ударе по России подлинной - РИА Новости, 02.03.2024

Немецкий политик назвал запись переговоров об ударе по России подлинной

Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер считает запись... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T12:01

2024-03-02T12:01

2024-03-02T12:01

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БЕРЛИН, 2 мар – РИА Новости. Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер считает запись с разговором высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту подлинной, сообщает газета Handelsblatt. "Родерих Кизеветтер считает сообщения о прослушивании разговоров достоверными... Разговор между офицерами бундесвера, судя по всему, "был намеренно слит в сеть", поскольку канцлер (Олаф - ред.) Шольц оказывается под растущим общественным давлением с требованием поставить ракеты Taurus на Украину", - пишет Handelsblatt со ссылкой на Кизеветтера. Кроме того, политик отметил, что Шольца в поставках вооружений может сдерживать осведомленность России о планах технической поддержки Киева Германией. "Мы должны быть сильным противником (России - ред.), а не слабым", - приводит издание слова Кизеветтера. Так он пояснил то, что "Россия уже давно рассматривает ФРГ как противников в войне". Кроме того, он призвал "пойти ва-банк" в поддержке Украины и одобрить поставки Taurus. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что всё-таки немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240302/sholts-1930625968.html

https://ria.ru/20240302/zapis-1930625781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, украина, маргарита симоньян, олаф шольц, сергей лавров, совет федерации рф, хдс/хсс, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост