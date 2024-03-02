https://ria.ru/20240302/germaniya-1930666646.html

СМИ: Минобороны ФРГ опасается, что могли быть перехвачены многие переговоры

СМИ: Минобороны ФРГ опасается, что могли быть перехвачены многие переговоры - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: Минобороны ФРГ опасается, что могли быть перехвачены многие переговоры

Минобороны Германии встревожено, что могла произойти утечка большего объема информации, а не одного только опубликованного фрагмента переговоров немецких... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T11:49

2024-03-02T11:49

2024-03-02T12:52

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БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. Минобороны Германии встревожено, что могла произойти утечка большего объема информации, а не одного только опубликованного фрагмента переговоров немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту, пишет журнал Spiegel. "В Минобороны (Германии. — Прим. ред.) встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", — указало издание со ссылкой на источники.Журнал отметил, что теперь стоит вопрос, могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также прочих военных ведомств. Прослушанный разговор велся офицерами ВВС ФРГ по открытым каналам на платформе WebEx, которую, по мнению Spiegel, "относительно легко прослушивать". Кроме того, издание предположило, что один из участников разговора и вовсе подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре. Как указал Spiegel, многие онлайн-переговоры бундесвера и Министерства обороны ФРГ проводятся на этой платформе. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой — нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху".

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/putin-1930386065.html

https://ria.ru/20240302/simonyan-1930619534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, эммануэль макрон, маргарита симоньян, олаф шольц, совет федерации рф, евросоюз, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост