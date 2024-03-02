https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

Американские финансисты напали на Китай и отступили

Американские финансисты напали на Китай и отступили - РИА Новости, 02.03.2024

Американские финансисты напали на Китай и отступили

День победы в Пекине никто не провозглашал, как минимум потому, что выиграна — и с потерями — только одна экономическая битва с США, а не война в целом. Но из... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:06

китай

сша

пекин

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

День победы в Пекине никто не провозглашал, как минимум потому, что выиграна — и с потерями — только одна экономическая битва с США, а не война в целом. Но из изменившейся тональности мировых экономических СМИ можно сделать вывод: американская атака на фонды, держащие акции китайских компаний, закончена, и Пекин отстоял свои позиции.Здесь у нас продолжение разговора, состоявшегося в начале февраля, когда описывалась информационно-психологическая операция против не очень грамотных инвесторов, возмечтавших заработать на растущей китайской экономике, особенно на ее хай-теке. И вдруг курс акций полетел вниз. На пике этого наступления отток краткосрочных капиталов из всего китайского оценивался даже в семь триллионов долларов (а это равно четверти всего ВВП страны, по одной из систем подсчета). В общем, было неприятно. Но затем как-то обнаружилось, что Шанхайская биржа вернулась к показателям на 1 января, в прочих местах все тоже успокоилось, хотя пострадали те, кто малодушно сбросил китайские акции в нижней точке их падения. Кстати, на последних (неграмотных паникеров) все и было рассчитано — а вот не инвестируй в конкурента бывшей сверхдержавы.Сейчас пришло время извлечения уроков из случившегося. Вот одно из таких мнений: приток капиталов из США едва ли не опаснее их оттока. Например, Федеральная резервная система начнет снижать ставки, по которым берет в долг у всего мира, и деньги снова бросятся в Китай. А потом — опять оттуда. В общем, Пекину пора избавиться от роли овцы, которую стригут, и приступить к разводу двух финансовых систем.Одним из факторов, который помог Китаю в ускоренном режиме справиться с денежной бурей, можно считать приближение так называемой двойной сессии парламента в полном составе (открывается на предстоящей неделе). От нее буквально весь мир обычно ожидает прежде всего экономических новостей — с указанием на то, как будет дальше управляться первая экономика мира. И понятно, что власти ускоряли свою борьбу с финансовой бурей, чтобы доложить об успехах с трибуны сессии. Отчитаться о том, как воздействовали на своих — и не своих — заигравшихся финансовых спекулянтов, кому-то оказывали срочную поддержку (в том числе скупая падающие акции) и так далее. Все это нужно миру для ответа на множество вопросов о том, как с Китаем работать дальше.А пока что можно отметить, что битва за финансы начиналась и заканчивается в медийной сфере — потому что на поведение громадных масс рядовых инвесторов до сих пор влияют слухи, дезинформация и прочие методы организации паники. Правда, и в отражении атаки сыграла роль череда выступлений серьезных экспертов, объяснивших, что для паники нет оснований.И вот, например, твердые, хотя мало кем замечаемые факты из публикации замечательного человека по имени Джордж Ку (гражданин США, куда родители привезли его из Китая ребенком, сегодня служит финансовым консультантом и имеет прекрасную репутацию). Факт первый: Ку напоминает, что конгресс США недавно выделил полмиллиарда долларов на публикацию за рубежом негативной информации об экономике КНР. Это делается — с очаровательной открытостью — в рамках программы, пытающейся сделать США снова конкурентоспособными, прежде всего в высоких технологиях.Полмиллиарда на вранье (как минимум на одностороннее освещение ситуации). И если кто-то в России слышит или читает что-то про проблемы Китая в экономике, то не вредно разобраться, откуда новости и оценки.А теперь факт второй: не так уж много у США способов навредить конкуренту. Если говорить не об экономике в целом, а о производстве, то КНР стала единственной мировой сверхдержавой (если не гипердержавой). Дело в том, что она производит конкретных и материальных товаров больше, чем девять идущих вслед за ней вниз по рейтингу стран, вместе взятых. И в частности, производит втрое больше, чем США, и в шесть раз больше, чем Япония.А вот по части "сферы услуг", то есть прежде всего по финансам, США остаются лидером. Потому и попробовали напасть на Китай, пользуясь тем оружием, которым владеют лучше. Так что на повестке дня Пекина — отработка новых технологий по защите от этого оружия.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

китай, сша, пекин, аналитика