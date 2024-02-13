https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html

США ведут финансовое наступление на Пекин

США ведут финансовое наступление на Пекин - РИА Новости, 13.02.2024

США ведут финансовое наступление на Пекин

Из новостей: оказывается, в прошлом году китайские хакеры "при полной поддержке властей" вломились в военные сети Нидерландов и до сих пор делают в них что... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:01

2024-02-13T09:01

2024-02-13T10:41

аналитика

китай

сша

хиллари клинтон

дональд трамп

экономика

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Из новостей: оказывается, в прошлом году китайские хакеры "при полной поддержке властей" вломились в военные сети Нидерландов и до сих пор делают в них что хотят. Новость вообще-то американская и не одиночная, а часть невиданно обострившейся гибридной войны США против КНР.Ведется эта война прежде всего в инфосфере. Мы читаем день за днем, что по всей территории США пекинские власти тиранят своих студентов, обучающихся в США. Или — Китай пускает толпы томящихся в застенках диссидентов на органы, став мировым лидером по части трансплантологии. Или — китайские власти ведут сбор генетических данных американцев для зловещих биотехнологических экспериментов.Все страшилки в данном случае взяты с одного ресурса — из его постоянной рубрики, переводящейся как "американо-китайский дозор", в правореспубликанской The Epoch Times. Отметим: каждая информация ссылается на акции типа выступления очередного республиканского сенатора или номинации расследователей "дела о диссидентских органах" на Нобелевскую премию мира. Или ведет речь о реально происходящей депортации китайских студентов из США. Или рассказывает о том, что предложен закон, запрещающий американцам сотрудничать с Китаем по части биотехнологий. То есть все это — хроника вполне материальной массовой кампании на самом верху с конкретными действиями, а не "пропаганда лает — ветер носит".В целом что-то знакомое, правда? Это же новое издание кампании против России времен схватки Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Хакеры, вмешательство Москвы в выборы… И, чтобы сходство было полным, вот вам мнение члена палаты представителей (демократа) Раджи Кришнамурти: "было бы очень наивно думать, что Пекин не вмешается в президентские выборы в США". Тем более что военные этой страны, оказывается, репетируют "когнитивные атаки" на мирное американское население. Кстати, Кришнамурти сейчас — член комиссии конгресса по китайским делам. В общем все как раньше, только мишень не Россия, а ее фактический союзник.У перечисленных выше сюжетов есть общая особенность — все это старье, которое пережевывается снова и снова. Но есть в происходящем и кое-что новое. Главное направление удара — деньги, идет морально-финансовая война со своими, западными фондами, которые пытались инвестировать в бизнес стратегического конкурента. А какой же бизнес может быть с теми, кто собирает геноматериал американцев и ужасен по всем прочим параметрам.Фонды скупают акции каких угодно компаний по миру и ожидают прибыли в виде дивидендов или продажи самих акций, если они пойдут в рост. А курс акций (то есть займов корпораций с обещанием доли в прибылях) строится на убеждениях людей, профессионалов или не очень, что тот или иной бизнес перспективен или нет. И вот год назад все скупали китайские акции по очевидным причинам — не американские же.Сейчас картина абсурдная — происходит погром и обрушение одних таких фондов, ожидавших прибылей от самой быстрорастущей из крупных экономик мира. Погром — это, по сути, отток капиталов из всего китайского. И одновременно — неожиданное процветание тех фондов, которые тоже работают с КНР, но имеют там офис и отлично представляют, как в Китае обстоят дела. Пекин ведет эту войну в круглосуточном режиме и уже заработал обвинение в том, что, в частности, преследует рейтинговые агентства, дающие фондам и всем прочим свои оценки будущего акций.То есть горят неграмотные паникеры. Но именно на них рассчитывают организаторы этой атаки, чтобы паника нарастала. Вообще-то это повторение "азиатского" финансового кризиса 1997 года, просто тогда начальной мишенью были не акции, а курс валют стран — соседей Китая. Кризис, напомним, пошел по нарастающей, затронул всю мировую экономику, включая российскую.Но тогда были так, цветочки, проба пера. Сегодня ситуация отличается вот чем: пугают по всему миру всех, включая сотни тысяч мелких частных пайщиков фондов, кто рискует иметь дело с чем угодно китайским. Точно так же, как запугивают тех (включая частные китайские банки и компании), кто имеет дело с Россией: если у такой компании есть западные акционеры, то давят именно на них, а они передают импульс сворачивать дела с РФ.И ничто так не терроризирует финансово запуганных, как обострившиеся сейчас судороги ненависти в США или у их партнеров. Дошло до того, что (как отметил один британский политолог) в инфопространстве оформляется идея: все китайцы до единого (1,4 миллиарда) — не бизнесом занятые люди, а работающие на Пекин и на подрыв Америки сотоварищи. Тут не может быть никакого бизнеса, он — чистая угроза. Ну точно как с русскими, которых подвергать санкциям надо всех.Чем этот припадок гибридной войны кончится, сказать сложно. Возможно, вполне серьезным разделом мировой экономики на изолированные финансовые сферы. А пока отметим, что наведение массовых истерик — штука опасная, потому что слабо контролируемая и плохо предсказуемая.

https://ria.ru/20240211/kitaytsy-1926604670.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926300732.html

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

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аналитика, китай, сша, хиллари клинтон, дональд трамп, экономика